Скалони: Нам удалось не выделять Месси на фоне остальных игроков сборной Аргентины

Главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони отметил, что в национальной команде стараются избегать особого отношения к капитану команды Лионелю Месси. Слова наставника приводит AFA.

"Лео – один из наших игроков. Нам удалось не выделять его на фоне остальных. Мы счастливы, что Месси с нами, гордимся тем, что он связан с командой. Стараемся в принципе делать так, чтобы никто не выделялся на фоне общей группы. Наша сборная выросла. Думаю, зрелость – это именно то качество, которое помогало нам на протяжении полугода".

С 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии пройдет Кубок Америки. Команда Скалони выступит в группе А, соперниками "альбиселесте" будут национальные команды Австралии, Боливии, Уругвая, Чили и Парагвая. Из квартета выйдут 4 сборных.