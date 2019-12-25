Кубок Америки 2019 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скалони: Нам удалось не выделять Месси на фоне остальных игроков сборной Аргентины
Лионель-тренер записал это в список своих достижений?
Главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони отметил, что в национальной команде стараются избегать особого отношения к капитану команды Лионелю Месси. Слова наставника приводит AFA.
"Лео – один из наших игроков. Нам удалось не выделять его на фоне остальных. Мы счастливы, что Месси с нами, гордимся тем, что он связан с командой. Стараемся в принципе делать так, чтобы никто не выделялся на фоне общей группы. Наша сборная выросла. Думаю, зрелость – это именно то качество, которое помогало нам на протяжении полугода".
С 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии пройдет Кубок Америки. Команда Скалони выступит в группе А, соперниками "альбиселесте" будут национальные команды Австралии, Боливии, Уругвая, Чили и Парагвая. Из квартета выйдут 4 сборных.
Новости по теме
- 23:25 Зарубежные С Месси и Зиданом, но без Роналду - AS опубликовал символическую сборную всех времен
- 20:50 Зарубежные Рейтинг Forbes: Месси и Роналду в тройке наиболее высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
- 09:14 Зарубежные Насри: Я бы предпочел играть с Марезом, а не Салахом – Мохамед гонится за статистикой