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Кубок Америки 2019
Кубок Америки 2019

Кубок Америки 2019 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скалони: Нам удалось не выделять Месси на фоне остальных игроков сборной Аргентины

Кубок Америки 2019
(1 голосов)

Лионель-тренер записал это в список своих достижений?

Скалони: Нам удалось не выделять Месси на фоне остальных игроков сборной Аргентины
Новина українською

Главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони отметил, что в национальной команде стараются избегать особого отношения к капитану команды Лионелю Месси. Слова наставника приводит AFA.

"Лео – один из наших игроков. Нам удалось не выделять его на фоне остальных. Мы счастливы, что Месси с нами, гордимся тем, что он связан с командой. Стараемся в принципе делать так, чтобы никто не выделялся на фоне общей группы. Наша сборная выросла. Думаю, зрелость – это именно то качество, которое помогало нам на протяжении полугода".

С 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии пройдет Кубок Америки. Команда Скалони выступит в группе А, соперниками "альбиселесте" будут национальные команды Австралии, Боливии, Уругвая, Чили и Парагвая. Из квартета выйдут 4 сборных.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Лионель Скалони
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