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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аргентина официально подтвердила участие в Кубке Америки 2021

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

Ранее турнир перенесли из Колумбии и Аргентины в Бразилию

Аргентина официально подтвердила участие в Кубке Америки 2021

AFA

Новина українською

Национальная сборная Аргентины подтвердила участие Кубка Америки этим летом. Об этом сообщил официальный сайт Федерация футбола Аргентины (AFA).

"Благодаря невероятным усилиям со стороны Ассоциации футбола Аргентины, предоставившей все необходимое для обеспечения безопасности в это сложное время, национальная команда сможет отправиться в Бразилию и принять участие в континентальном первенстве", – говорится в заявлении AFA.

Напомним, Кубок Америки 2021 должен был проводиться в Колумбии и Аргентине, но из-за политической и медицинской ситуации в странах, турнир был перенесен в Бразилию.

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В статье: Сборная Аргентины кубок америки
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Источник:
AFA

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Комментарии (4)
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rivnenskyi (Рівне)
07.06.2021 в 09:24
Якщо ще й Чилі з Уругваєм відмовляться грати, тоді коротун матиме шанс.
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.06.2021 в 10:39
Якщо, ще й ти докупишь собі частку моСКу, то в тебе є шанс стати нормальною людиною...
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0
-1
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culesmierda
06.06.2021 в 21:57
может гномесси наконец выиграет копу, если никто больше не будет участвовать в турнире
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.06.2021 в 10:38
Может, наконец, ты докупишь себе мозги в гастрономе, и не будешь сочинять всякую ерунду.
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0
-1


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