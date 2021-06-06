Аргентина официально подтвердила участие в Кубке Америки 2021

Национальная сборная Аргентины подтвердила участие Кубка Америки этим летом. Об этом сообщил официальный сайт Федерация футбола Аргентины (AFA).

"Благодаря невероятным усилиям со стороны Ассоциации футбола Аргентины, предоставившей все необходимое для обеспечения безопасности в это сложное время, национальная команда сможет отправиться в Бразилию и принять участие в континентальном первенстве", – говорится в заявлении AFA.

Напомним, Кубок Америки 2021 должен был проводиться в Колумбии и Аргентине, но из-за политической и медицинской ситуации в странах, турнир был перенесен в Бразилию.