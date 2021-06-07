Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
После давления на главного тренера Бразилию заставили принять участие в Кубке Америки
Футболисты против власти
Национальная сборная Бразилии примет участие в домашнем Кубке Америки. Несмотря на недовольство, футболисты объявят об участии в турнире. Это будет позже.
При этом в заявлении игроков будет раскритикована организация турнира в Бразилии во время пандемии коронавируса, сообщает Globo Esporte.
Главного тренер сборной Бразилии Тите могут уволить за отказ от участия в Кубке Америки. После отказа выступать на турнире он стал жертвой информационных атак сторонников правительства Бразилии.
Ранее ветераны национальной команды в разговоре с главой бразильской федерации футбола Рожерио Кабоклу выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нем из СМИ. Они обсудили возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира.
Напомним, права на проведение Кубка Америки по очереди лишили Колумбию и Аргентину. Одной из причин была эпидемиологическая ситуация в этих странах, однако в Бразилии также есть проблемы с распространением коронавируса.
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