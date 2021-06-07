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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

После давления на главного тренера Бразилию заставили принять участие в Кубке Америки

Кубок Америки 2021
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Футболисты против власти

После давления на главного тренера Бразилию заставили принять участие в Кубке Америки

Новина українською

Национальная сборная Бразилии примет участие в домашнем Кубке Америки. Несмотря на недовольство, футболисты объявят об участии в турнире. Это будет позже.

При этом в заявлении игроков будет раскритикована организация турнира в Бразилии во время пандемии коронавируса, сообщает Globo Esporte.

Главного тренер сборной Бразилии Тите могут уволить за отказ от участия в Кубке Америки. После отказа выступать на турнире он стал жертвой информационных атак сторонников правительства Бразилии.

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Ранее ветераны национальной команды в разговоре с главой бразильской федерации футбола Рожерио Кабоклу выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нем из СМИ. Они обсудили возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира.

Напомним, права на проведение Кубка Америки по очереди лишили Колумбию и Аргентину. Одной из причин была эпидемиологическая ситуация в этих странах, однако в Бразилии также есть проблемы с распространением коронавируса.

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В статье: Бразилия Тите Кубок Америки-2020
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