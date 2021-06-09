Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболисты сборной Бразилии согласились принять участие в Кубке Америки
Также игроки высказали свое недовольство по поводу проведения турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты сборной Бразилии выступили с заявлением, в котором сообщили, что будут участвовать в Кубке Америки.
"Когда рождается бразилец, рождается фанат. Мы написали это послание для более чем 200 миллионов фанатов, чтобы выразить свое мнение о проведении Кубка Америки.
Мы – сплоченная команда, но с разными идеями. По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации.
Важно подчеркнуть, что мы никогда не хотели делать это обсуждение политическим. Мы осознаем важность своей позиции, следим за тем, что публикуется в СМИ, в социальных сетях. Мы также выступаем за то, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, связанных с нашими именами, без достоверных фактов. Помним, что мы – профессиональные футболисты.
У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев желто-зеленую майку пятикратного чемпиона мира с огромной историей. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии", – говорится в манифесте футболистов бразильской сборной, текст которого был опубликован в соцсетях футболистов, в частности, в сториз инстаграма Неймара, Тиаго Силвы, Алиссона и Каземиро.
Напомним, что изначально турнир должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но обе страны лишились этого права. Колумбия осталась без турнира из-за политической ситуации в стране и коронавируса. В Аргентине также высокий уровень опасности заражения, из-за чего в мае были приостановлены все национальные турниры.
Затем Кубок Америки был перенесен в Бразилию, против чего выступили все игроки национальной команды и главный тренер Тите. Ходили слухи, что игроки сборной отказались выступать на турнире, но позже согласились под давлением властей.
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