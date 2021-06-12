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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять нападающих. Аргентина объявила состав на Копа Америка

Кубок Америки 2021
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Пять нападающих. Аргентина объявила состав на Копа Америка

Фото: Selección Argentina

Новина українською

Сборная Аргентины объявила состав на Кубок Америки-2021.

Вратари: Франко Армани, Эмилиано Мартинес, Агустин Марчесин, Хуан Муссо.

Защитники: Гонсало Монтиель, Николас Отаменди, Херман Пеццелья, Николас Тальяфико, Лукас Мартинес, Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина.

Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Джованни Ло Чельсо, Ексекиель Паласиос, Николас Домингес, Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль, Папу Гомес, Николас Гонсалес, Анхель Корреа.

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Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Хулиан Альварес, Серхио Агуэро.

Аргентина в стартовом поединке встретится с Чили 15 июня.

Также на групповом этапе команда тренера Лионеля Скалони проведет матчи с Уругваем, Парагваем и Боливией.

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В статье: Аргентина Лионель Скалони Кубок Америки-2020
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