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Пять нападающих. Аргентина объявила состав на Копа Америка
Фото: Selección Argentina
Сборная Аргентины объявила состав на Кубок Америки-2021.
Вратари: Франко Армани, Эмилиано Мартинес, Агустин Марчесин, Хуан Муссо.
Защитники: Гонсало Монтиель, Николас Отаменди, Херман Пеццелья, Николас Тальяфико, Лукас Мартинес, Маркос Акунья, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина.
Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Джованни Ло Чельсо, Ексекиель Паласиос, Николас Домингес, Анхель Ди Мария, Родриго Де Пауль, Папу Гомес, Николас Гонсалес, Анхель Корреа.
Нападающие: Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Хулиан Альварес, Серхио Агуэро.
Аргентина в стартовом поединке встретится с Чили 15 июня.
Также на групповом этапе команда тренера Лионеля Скалони проведет матчи с Уругваем, Парагваем и Боливией.
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