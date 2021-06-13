Бразилия, которая выигрывает Копа Америка, но не хочет принимать в этом участия

Более странного случая в футбольной истории я не припомню. На большой турнир идет команда, которая является и хозяином, и абсолютным фаворитом соревнований, однако еще за неделю до старта команда категорически выступала против участия в чемпионате. Именно игроки сборной Бразилии выступили инициаторами бойкота Копа Америка 2021. Напомню, что турнир должны были принимать Колумбия и Аргентина. Первыми отказались колумбийцы, в которых после налоговой реформы президента Дуке началась полноценная уличная война протестов, во время игр Копа Либертадорес неоднократно стадионы заполнял слезоточивый газ, примененный против протестующих возле арен. Аргентина отпала из-за коронавируса, у этой страны ужасная статистика и заболеваемости, и смертей.

В этой ситуации турнир сначала предложили принять Уругваю и Чили, наиболее спокойным и состоятельным странам Латинской Америки, но именно поэтому они наиболее спокойные и богатые, не лезут в авантюры и умеют считать все риски, эпидемиологические и экономические. А вот президенту Бразилии захотелось-таки взять себе славу спасителя Копы, не считая того фактора, что турнир обречен на убыточность.

Об угрозе усиления пандемии вообще не думали. Именно это и разозлило футболистов "селесао". Сейчас в Бразилии умерли от коронавируса полмиллиона человек, это означает, что каждая семья лично или через достаточно близких родственников похоронила близкого человека. Когда случается такое, то секты антивакцинаторив и тех, кто насмехается над эпидемиологическими ограничениями, становятся для тебя не просто забавными придурками, а полноценными врагами. Большинство губернаторов штатов (в Бразилии они имеют большую власть) отправили Болсонару к черту, министр здравоохранения фактически отстранился от ответственности из-за возможных последствий, однако президенту удалось уговорить принять турнир столицу страны и Рио-де-Жанейро. Без них соревнования выглядели бы как праздник в селе.

Жаир Болсонару

Тренер сборной Тите ни разу резко не критиковал проведения соревнований на родине, но это не значит, что он поддерживает этот ход. Сам по себе он довольно спокойный и взвешенный дядя. Среди аргументов в пользу участия он отмечал, что это последняя полноценная репетиция именно компактного турнира перед чемпионатом мира 2022, а Мундиали для Бразилии это священная вещь. Даже большой скандал вокруг президента Конфедерации футбола Бразилии Кабоклу, который может оказаться за решеткой, не смог остановить проведение Копа Америка. Для Бразилии это большой вызов, ведь ничего кроме победы от нее не ждут.

Эта же команда достаточно уверенно победила в предыдущем турнире. Сейчас она наиболее мощно из всех участников стартовала в отборе к чемпионату мира 2022 - шесть побед в шести матчах.

На Копа Америка Тите взял традиционный набор вратарей - Алиссон, Эдерсон, Вевертон. Даже выбор третьего в этой команде не вызывает серьезных дискуссий, а такое в Бразилии большая редкость.

Среди защитников наибольший резонанс вызвало невключение в список участников соревнований ветерана Дани Алвеса, которому уже 38 лет. Однако возраст был не единственным аргументом против игрока. В "Сан Пауло" он уже не всегда действовал на фирменной позиции, также стоит отметить, что календарь игр в бразильском футболе просто адский и футболисты работают с максимальным истощением. Тите из местного чемпионата взял только трех футболистов и все они имеют наименьший шанс выступить на Копа Америка. Позиция же правого защитника закрывается двумя игроками, и поэтому в случае травмы одного, другой мгновенно становится основным. Поэтому игнор Алвеса достаточно понятен. Его позицию закроют Эмерсон, который провел топовый сезон в "Бетисе" и перешел в "Барселону", и Данило. Слева будут играть Алекс Сандро и Ренан Лоди.

Позицию центральных защитников отдано Маркиньосу и Тьяго Силве, а на подмене Фелипе и Эдер Милитао. Кстати, у последнего есть навыки игры на правом фланге.

Схема действия современной "селесао" дает место только двум полноценным полузащитникам. Место разрушителя беспрекословно отдано Касемиро. Подменить его могут Фред и Фабиньо. Второго центрального могут сыграть Лукас Пакета и Дуглас Луис, хотя и Фред тоже способен быть вторым в этой позиции.

Парадокс этой "селесеао" в том, что весьма защитный по своим предпочтениям тренер Тите в сугубо атакующую группу отводит четыре места. Это некий микс старинных 4-2-4 и современности. Фланги отданы Неймару, Эвертону Рибейро, Ришарлисону, Эвертону Соаресу и Винисиусу Жуниору. Первые двое также способны сыграть условную десятку в схеме 4-2-1-3.

Позицию центрального форварда должны закрыть Габриэль Жезус, Фирмино и в критическом случае, уже упомянутый Ришарлисон.

Особенной эта Копа Америка будет для Неймара. Критики в его адрес не уменьшается и для самоутверждения игроку нужна победа, которой он не знает с 2016-го.

Напомню, что в 2010-м его не взял на чемпионат мира Дунга и это вызвало большое возмущение. В 2011-м на Копа Америка Ней уже ехал звездой, но уже в 1/4 финала Парагвай одолел его команду в серии послематчевых пенальти. За год в Лондоне на Олимпиаде Бразилия красиво и неотвратимо шла к триумфу и вдруг в финале Мексика перечеркнула все надежды Неймара и компании. Такие вещи не забывает публика, ведь большие надежды дают и большие разочарования.

В 2014-м на домашнем мундиале Неймара сломали колумбийцы и уже без него "селесао" потерпели позорные поражения от Германии и Нидерландов

В 2015-м - на Копа Америка Неймар серьезно подставил свою команду, после проигранного матча Колумбии, он пробил мячом в соперника, что повлекло небольшую схватку, как следствие дисквалификация и в четвертьфинале его команда вновь проиграла серию пенальти Парагваю (одиннадцатиметровый в игре и в серии реализовал наш знакомый Дерлис Гонсалес).

Год 2016 - единственная успешная попытка Неймара взять титул со сборной. Домашняя Олимпиада, несмотря на весь скепсис к футбольной составляющей этих соревнований, завершилась победой Бразилии. Интересно, что тогда сборная играла фактически нынешнюю же интерпретацию 4-2-4. В том же году Ней пропустил внеплановую Копа Америка, которую сделали чтобы отпраздновать столетие Копа Америка. Получилось, что форвард избежал большого позора, ведь "селесао" даже не вышла из группы.

В 2018-м уже с тренером Тите "селесао" нарвалась на мощную Бельгию в четвертьфинале ЧМ и снова "надежда нации" не сделала разницу, хотя и не был в плохой форме.

Предыдущий и триумфальный для "селесао" Копа Америка Неймар пропустил из-за травмы. Повреждения, пусть и не очень тяжелые, стали тотальным проклятием игрока, через них он пропускает слишком много матчей. Вырваться из круга сплошных разочарований теперь нужно через выступление на домашней Копа Америка. Его принципиальную позицию против авантюрного проведения турнира на родине оценили весьма положительно, но к этому следует добавить еще и общую победу, чтобы вновь быть любимцем торсиды.