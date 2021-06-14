Месси: Сборная Аргентины никогда не зависела от меня. Титул с альбиселесте – это моя большая мечта

Нападающий сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопросы журналистов. Завтра, 15 июня, "альбиселесте" проведут первый матч на Кубке Америки, оппонентами Лео и компании будут чилийцы.

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"Сборная никогда не зависела от меня. Мы стараемся построить целостную команду. Если мы не будем по-настоящему сильной командой, то побеждать и достигать целей будет очень трудно. Мне кажется, сейчас мы сильны именно как коллектив. Мы уже играли на Кубке Америки, у нас есть опыт".