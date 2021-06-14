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Месси: Сборная Аргентины никогда не зависела от меня. Титул с альбиселесте – это моя большая мечта
Лео на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопросы журналистов. Завтра, 15 июня, "альбиселесте" проведут первый матч на Кубке Америки, оппонентами Лео и компании будут чилийцы.
"Сборная никогда не зависела от меня. Мы стараемся построить целостную команду. Если мы не будем по-настоящему сильной командой, то побеждать и достигать целей будет очень трудно. Мне кажется, сейчас мы сильны именно как коллектив. Мы уже играли на Кубке Америки, у нас есть опыт".
"Все, что происходит в составе сборной Аргентины – это всегда особенные моменты для меня. Не имеет значения, идет речь о товарищеских матчах, квалификации, Кубке Америки или чемпионате мира. Моя большая мечта – выиграть трофей с Аргентиной. Я постараюсь продолжить выступления до тех пор, пока не сделаю этого. Конечно, если тренер будет видеть, что я готов дать что-то команде".
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