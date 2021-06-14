Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Копа Америка стартовал. Бразилия громит Венесуэлу, Колумбия скромно побеждает Эквадор
Неймар вновь отличился
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот турнир вполне мог не состояться. Сначала он планировался в Колумбии и Аргентине, но в первой стране тяжелая социальная ситуация (массовые протесты из-за налоговой политики), а вторая переживает очередную волну коронавируса. Турнир спасла Бразилия, точнее ее президент Жаир Болсонару, ведь в самой стране, где также бушует COVID, были против проведения турнира.
На этот раз на Копа Америка не будет заморских гостей. Ранее, напомним, в чемпионате Южной Америки регулярно участвовала Мексика, приглашались США, Япония и даже Катар. В ночь на понедельник по киевскому времени, а на другой стороне Атлантики в воскресенье днем стартовали матчи в группе В.
Хозяева - сборная Бразилии - принимали Венесуэлу. Наставник селесао Тите выставил максимально боевой состав, который в итоге добыл довольно легкую победу. Маркиньос забил после розыгрыша углового. Неймар упустил кучу возможностей, но все-таки отметился ударом с пенальти, а напоследок звезда ПСЖ ассистировал Габриэлю Барбоза. Соперник считанные разы переходил центр поля и может радоваться, что все ограничилось лишь тремя голами.
Копа Америка. Группа В. Первый тур
Бразилия - Венесуэла 3:0
Голы: Маркиньос 23 Неймар 64 пен., Габриэль Барбоза 89
Бразилия: Алиссон - Ренан Лоди (Алекс Сандро 46), Маркиньос, Милитао, Данило - Фред (Фабиньо 85), Каземиро, Пакета (Эвертон 46) - Неймар, Ришарлисон (Габриэль Барбоза 65), Габриэль Жезуз (Жуниор Винисиус 85)
Венесуэла: Гратероль - А.Гонсалес (Эрнандес 90 + 2), Ла Мантия, А.Мартинес, Маго, Кумана - Хосе Мартинес, Морено, Манзано (Келис 77), Кассерес (Кастильо 84) - Аристегуета (Кордова 77)
Во втором матче борьбы было значительно больше. Эквадор выглядел не хуже Колумбии, и частенько заставлял Оспину спасать свою команду. Единственный гол состоялся на исходе первого тайма, когда колумбийцы эффектно разыграли штрафной удар. После того как Эдвин Кардона отправил мяч в сетку, ассистент зафиксировал офсайд. Но просмотр видеоповтора подтвердил легитимность гола.
Колумбия - Эквадор 1:0
Гол: Кардона 42
Колумбия: Оспина - Морено (Тесильо 45 + 5), Мурильо (Санчес 82), Мина, Муньос - Кардона (Куэльяр 82), Урибе (Перес 61), Барриос, Куадрадо - Борха (Сапата 61), Борре
Эквадор: Ортис - Анхело Пресиадо, Арболеда, Инкапи, Эступинан - Плата (Айртон Пресиадо 69), Мендес, Кайседо (Диас 80), Мартинес (Мена 59) - Валенсия, Эстрада (Кайседо 69)
Пятой командой в группе В является Перу. Именно с инками сборная Бразилии сыграет в ночь на 18-е июня. Колумбия же сыграет с Венесуэлой.
В ночь на вторник в игру вступают сборные из группы А. В полночь начнется матч между Аргентиной и Чили, а в три часа ночи Парагвай встретится с Боливией.
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