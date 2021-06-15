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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В первый день проведения Кубка Америки больше 40 человек подхватило коронавирус

Кубок Америки 2021
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Here we go again…

В первый день проведения Кубка Америки больше 40 человек подхватило коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Всеобщие опасения по поводу безопасности проведения турнира под названием Копа Америка-2021 подтвердились. Уже в день открытия соревнования положительные тесты на коронавирус сдал 41 человек, об этом сообщают различные источники со ссылкой на Министерство здравоохранения Бразилии.

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31 представитель – это футболисты и представители делегаций национальных сборных, а еще 10 – это работники команды организаторов. Всего провели 2927 тестов, уровень заболеваемости составил 1,4%.

Напомним, хозяевами турнира были Колумбия и Аргентина, но их лишили этого права из-за тяжелой ситуации с COVID-19. Копа перенесли в Бразилию, где также показатели заболеваемости крайне высокие. Президент страны Жаир Болсонару настоял на проведении турнира. От коронавируса в Бразилии уже умерло полмиллиона человек.

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В статье: Копа Америка кубок америки коронавирус
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Источник:
lequipe.fr

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