В первый день проведения Кубка Америки больше 40 человек подхватило коронавирус

Всеобщие опасения по поводу безопасности проведения турнира под названием Копа Америка-2021 подтвердились. Уже в день открытия соревнования положительные тесты на коронавирус сдал 41 человек, об этом сообщают различные источники со ссылкой на Министерство здравоохранения Бразилии.

31 представитель – это футболисты и представители делегаций национальных сборных, а еще 10 – это работники команды организаторов. Всего провели 2927 тестов, уровень заболеваемости составил 1,4%.

Напомним, хозяевами турнира были Колумбия и Аргентина, но их лишили этого права из-за тяжелой ситуации с COVID-19. Копа перенесли в Бразилию, где также показатели заболеваемости крайне высокие. Президент страны Жаир Болсонару настоял на проведении турнира. От коронавируса в Бразилии уже умерло полмиллиона человек.