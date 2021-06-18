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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар в погоне за бомбардиром Пеле. Бразилия – Перу 4:0. Обзор матча Копа Америка и видео голов

Кубок Америки 2021
Обновлено
(1 голосов)

Он не смог сдержать слез после матча

Неймар в погоне за бомбардиром Пеле. Бразилия – Перу 4:0. Обзор матча Копа Америка и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Рио-де-Жанейро состоялся матч второго тура группы B между сборными Бразилии и Перу. В конце поединка Неймар не смог сдержать слез:

"Для меня большая честь быть частью истории сборной, я всегда мечтал носить эту футболку. Даже представить не мог, что достигну таких результатов. Очень волнительно приблизиться к Пеле. Эти голы – это моя радость от игры за команду, за представление моей страны и семьи".

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Неймару осталось забить 9 голов, чтобы побить рекорд Пеле (77 мячей). Он отличается в 7 поединках подряд за сборную. Сам Пеле отметил:

"Я, как и все бразильцы, всегда рад, когда вижу, как он играет. Сегодня он сделал еще один шаг к моему рекорду результативности за сборную. И я болею за его достижение".

Бразилия – Перу 4:0

Голы: Алекс Сандро (12), Неймар (68), Рибейро (89), Ришарлисон (90+3)

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В статье: Бразилия Пеле Неймар Перу Копа Америка кубок америки
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
18.06.2021 в 12:22
Так наразі найефектнійшій футболіст, утім з ефективністю є проблеми... Не викладається по-повній! Не будь таким "ледачим" міг вже і ЗМ отримати!
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хфутбольная хфизика (Бухарест)
18.06.2021 в 12:16
побьет ,но потом старик пеле скажет не я не 77 а 277 забил)
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