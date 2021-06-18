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Неймар в погоне за бомбардиром Пеле. Бразилия – Перу 4:0. Обзор матча Копа Америка и видео голов
Он не смог сдержать слез после матча
Getty Images / Global Images Ukraine
В Рио-де-Жанейро состоялся матч второго тура группы B между сборными Бразилии и Перу. В конце поединка Неймар не смог сдержать слез:
"Для меня большая честь быть частью истории сборной, я всегда мечтал носить эту футболку. Даже представить не мог, что достигну таких результатов. Очень волнительно приблизиться к Пеле. Эти голы – это моя радость от игры за команду, за представление моей страны и семьи".
Неймару осталось забить 9 голов, чтобы побить рекорд Пеле (77 мячей). Он отличается в 7 поединках подряд за сборную. Сам Пеле отметил:
"Я, как и все бразильцы, всегда рад, когда вижу, как он играет. Сегодня он сделал еще один шаг к моему рекорду результативности за сборную. И я болею за его достижение".
Бразилия – Перу 4:0
Голы: Алекс Сандро (12), Неймар (68), Рибейро (89), Ришарлисон (90+3)
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