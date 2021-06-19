  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки 2021
  3. Месси против Суареса. Аргентина минимально победила Уругвай на Копа Америка
В тренде
Кубок Америки 2021
Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси против Суареса. Аргентина минимально победила Уругвай на Копа Америка

Кубок Америки 2021
Обновлено
(1 голосов)

Лео отличился результативным действием

Месси против Суареса. Аргентина минимально победила Уругвай на Копа Америка

Твіттер збірної Аргентини/Автор невідомий

Новина українською

После ничьей в матче с Чили сборная Аргентины в столице Бразилии без болельщиков встречалась со сборной Уругвая. Лео и компания начали с мощного напора, который воплотили в гол. Тот же Месси навесил на дальнюю штангу, а полузащитник "Бетиса" Гидо Родригес головой замкнул эту передачу.

После первого гола во встрече расклад сил не изменился: аргентинцы продолжали атаковать. Несмотря на мощных нападающих сборной Уругвая Кавани и Суареса, а также сильной линии полузащиты в лице Бентанкура, Вальверде и Торрейры, подопечные Табареса так и не смогли за 90 минут создать опасный момент.

Благодаря победе Аргентина на пару с Чили возглавляет группу A. В следующем туре "бело-голубые" встретятся с Парагваем, а Уругвай сыграет с Чили.

Кубок Америки-2021

Группа A, раунд 2

Аргентина - Уругвай 1:0

Гол: Гидо Родригес 13

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Луис Суарес Уругвай Аргентина - Уругвай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.06.2021 в 09:02
А что на это скажет витя по кличке - "позорный свист" ? Ну, если кто не понял, это тот витя, который регулярно себя обзывает чмося.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...