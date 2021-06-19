Месси против Суареса. Аргентина минимально победила Уругвай на Копа Америка

После ничьей в матче с Чили сборная Аргентины в столице Бразилии без болельщиков встречалась со сборной Уругвая. Лео и компания начали с мощного напора, который воплотили в гол. Тот же Месси навесил на дальнюю штангу, а полузащитник "Бетиса" Гидо Родригес головой замкнул эту передачу.

После первого гола во встрече расклад сил не изменился: аргентинцы продолжали атаковать. Несмотря на мощных нападающих сборной Уругвая Кавани и Суареса, а также сильной линии полузащиты в лице Бентанкура, Вальверде и Торрейры, подопечные Табареса так и не смогли за 90 минут создать опасный момент.

Благодаря победе Аргентина на пару с Чили возглавляет группу A. В следующем туре "бело-голубые" встретятся с Парагваем, а Уругвай сыграет с Чили.

Кубок Америки-2021

Группа A, раунд 2

Аргентина - Уругвай 1:0

Гол: Гидо Родригес 13