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Месси против Суареса. Аргентина минимально победила Уругвай на Копа Америка
Лео отличился результативным действием
Твіттер збірної Аргентини/Автор невідомий
После ничьей в матче с Чили сборная Аргентины в столице Бразилии без болельщиков встречалась со сборной Уругвая. Лео и компания начали с мощного напора, который воплотили в гол. Тот же Месси навесил на дальнюю штангу, а полузащитник "Бетиса" Гидо Родригес головой замкнул эту передачу.
После первого гола во встрече расклад сил не изменился: аргентинцы продолжали атаковать. Несмотря на мощных нападающих сборной Уругвая Кавани и Суареса, а также сильной линии полузащиты в лице Бентанкура, Вальверде и Торрейры, подопечные Табареса так и не смогли за 90 минут создать опасный момент.
Благодаря победе Аргентина на пару с Чили возглавляет группу A. В следующем туре "бело-голубые" встретятся с Парагваем, а Уругвай сыграет с Чили.
Кубок Америки-2021
Группа A, раунд 2
Аргентина - Уругвай 1:0
Гол: Гидо Родригес 13
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