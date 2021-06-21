Секс-вечеринка с проститутками или просто парикмахер? Видаль и другие игроки Чили нарушили COVID-протокол

Футболисты национальной сборной Чили нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки. Портал DEPO сообщает, что Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан якобы устроили секс-вечеринку, пригласив в Gran Hotel Odara проституток. Видаль отрицает это у себя в Instagram.

Чилийская федерация футбола сообщила о наказании футболистов за нарушение COVID-протоколов Копа Америка. По информации издания ESPN, игроки, чьи имена не называются, будут оштрафованы просто за… визит парикмахера в отель.

Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и обыграла Боливию (1:0). 22 июня – матч с Уругваем, 25 числа – поединок с Парагваем.