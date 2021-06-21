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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Секс-вечеринка с проститутками или просто парикмахер? Видаль и другие игроки Чили нарушили COVID-протокол

Кубок Америки 2021
Обновлено
(1 голосов)

Правда где-то посередине?

Секс-вечеринка с проститутками или просто парикмахер? Видаль и другие игроки Чили нарушили COVID-протокол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты национальной сборной Чили нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки. Портал DEPO сообщает, что Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан якобы устроили секс-вечеринку, пригласив в Gran Hotel Odara проституток. Видаль отрицает это у себя в Instagram.

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Чилийская федерация футбола сообщила о наказании футболистов за нарушение COVID-протоколов Копа Америка. По информации издания ESPN, игроки, чьи имена не называются, будут оштрафованы просто за… визит парикмахера в отель.

Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и обыграла Боливию (1:0). 22 июня – матч с Уругваем, 25 числа – поединок с Парагваем.

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В статье: Артуро Видаль Чили коронавирус
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Источник:
ESPN

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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
21.06.2021 в 12:01
перед началом турнира все футболисты ныли о том, как им страшно играть, и прям страшно-страшно перед ковидом. А тут снимают бразильских блудниц, забыв и о вирусе и обо всем. Наверное, сифак и спид не так страшен, как простудное заболевание. Во до чего запугивание людей довело. Играть в футбол - страшно, потыкать туда, где до тебя было сотня-другая, если не тысяча, вполне себе не страшно.. )))
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okolegko (Київ)
21.06.2021 в 11:56
Зрозуміло, раніше повії називалися моделями, тепер стали перукарями. Цікаво, коли вони стануть програмістами?
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Будєм разбіратся (Київ)
21.06.2021 в 11:41
Це могла бути група перукарів-повій
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+1
0
wago46
21.06.2021 в 11:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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