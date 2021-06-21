Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Секс-вечеринка с проститутками или просто парикмахер? Видаль и другие игроки Чили нарушили COVID-протокол
Правда где-то посередине?
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболисты национальной сборной Чили нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки. Портал DEPO сообщает, что Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес, Пабло Гальдамес и Гильермо Марипан якобы устроили секс-вечеринку, пригласив в Gran Hotel Odara проституток. Видаль отрицает это у себя в Instagram.
Чилийская федерация футбола сообщила о наказании футболистов за нарушение COVID-протоколов Копа Америка. По информации издания ESPN, игроки, чьи имена не называются, будут оштрафованы просто за… визит парикмахера в отель.
Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и обыграла Боливию (1:0). 22 июня – матч с Уругваем, 25 числа – поединок с Парагваем.
Популярное сейчас
- Без сюрпризов. Известная заявка Украины на матч против Австрии
- "Деньги не при чем. Я бы, конечно, сказал нет". Ярмоленко - о возможном переходе в Шахтер
- Шахтер объявил о назначении главного тренера женской команды
- Неймар в погоне за бомбардиром Пеле. Бразилия – Перу 4:0. Обзор матча Копа Америка и видео голов
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО