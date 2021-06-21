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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Копа Америка-2021. Невероятный спасение Венесуэлы, поражение Колумбии

Кубок Америки 2021
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Пока Бразилия отдыхает

Копа Америка-2021. Невероятный спасение Венесуэлы, поражение Колумбии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В третьем туре чемпионата Южной Америки в ночь на понедельник, 21 июня, состоялись два матча в группе В. Бразилия в этот раз отдыхала, поэтому центральным стал поединок с участием Колумбии и Перу.

Инки, которые в прошлом розыгрыше сенсационно вышли в финал, первыми забили - отличился Серхио Пена. Колумбийцы отыгрались с помощью пенальти, который реализовал Мигель Борха. Но Перу сумел забить второй мяч - точнее неудачно сыграл Ери Мина, который срезал в свои ворота после подачи углового.

Колумбия потеряла возможность опередить Бразилию, зато Перу существенно улучшил свое положение.

Копа Америка 2021. Группа В. Третий тур

Колумбия - Перу 2:1
Голы: Борха 53 пен., Мина 64 аг. - Пена 17

Во втором матче Эквадор дважды выходил вперед в противостоянии с Венесуэлой, но соперник каждый раз находил аргументы в ответ. Во второй раз Венесуэла отыгралась на 90+1-й минуте - Рональд Эрнандес из американской "Атланты Юнайтед" весьма эффектно замкнул подачу из глубины поля. Интересно, что Эквадор мог вырвать победу на последних секундах, но голкипер венесуэльцев Вилкер Фаринес из «Ланса» спас свою команду после удара Леонардо Кампаньи.

Венесуэла - Эквадор 2:2
Голы: Кастилья 51, Эрнандес 90 + 1 - Пресиадо 39, Плата 71

Турнирное положение в группе В

Сборная И В Н П РМ О
1 Бразилия 2 2 0 0 7:0 6
2 Колумбия 3 1 1 1 2:2 4
3 Перу 2 1 0 1 2:5 3
4 Венесуэла 3 0 2 1 2:5 2
5 Эквадор 2 0 1 1 2:3 1
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В статье: Колумбия Перу Эквадор Копа Америка
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