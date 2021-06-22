Копа Америка-2021. Аргентина захватила единоличное лидерство в группе

По ту сторону Атлантики в ночь на 22 июня состоялись два матча в группе А Копа Америка-2021. Сборная Аргентины встречалась с Парагваем и выиграла благодаря единственному голу, который в середине первого тайма забил бывший одноклубник Руслана Малиновского Алехандро Гомес. Ныне игрок "Севильи" откликнулся на тонкий пас Ди Марии и технично подсек мяч над голкипером. Лионель Месси неплохо пробивал со штрафного, но на этот раз ему немного не хватило точности. Статистика насчитала, что Парагвай нанес даже больше ударов, чем небесно-голубые, но по факту шансов отыграться в Гуарани не было.

Аргентина - Парагвай 1:0

Гол: Гомес 10

Аргентина: Мартинес - Молина, Ромеро, Песселья, Тальяфико - Родригес, Паредес (Домингес 81) - Ди Мария (Корреа 81), Месси, Гомес (де Пауль 72) - Агуэро (Хоакин Корреа 59)

Парагвай: Силва - Эспинола, Гомес, Алонсо, Арзамендия - Кубас (Кардосо 66), Пирис (Санчес 82) - Каку (О.Ромеро 66), Алмирон, Ромеро (Гонсалес 87) - Авалос (Самудио 87)

Второй матч в группе имел даже более высокий статус - Уругвай встречался с Чили. Чилийцы открыли счет в первом тайме благодаря классному проходу и удару Эдуардо Варгаса, который в Европе успел поиграть в четырех ТОП-чемпионатах (за "Наполи", "Валенсию", "Хоффенхайм" и КПР), а ныне защищает цвета "Атлетико Минейро".

Впрочем, Уругвай наиграл на то, чтобы не проиграть. Подопечные Табареса постоянно атаковали, много били и в конце концов сравняли во втором тайме - после подачи углового Луис Суарес заставил ошибиться Артуро Видаля, который в борьбе срезал мяч в собственные ворота.

Таким образом, Аргентина стала единоличным лидером группы А - у альби-селести семь очков, Чили отстает на два. Уругвай имеет лишь один балл, но сыграл только два матча.

Уругвай - Чили 1:1

Голы: Варгас 26 Видаль 66 аг.

Уругвай: Муслера - Гонсалес Апуд (Нандес 46), Хименес, Годин, Вина (Х.Родригес 85) - Вальверде, Весино (Торрейра 81), Де Ла Крус (Касерес 46) - де Арраскета (Торрес 60) - Суарес, Кавани

Чили: Браво - Сьерральта, Медель, Марипан (Роко 38) - Исла, Пульгар, Арангис, Мена - Видаль (Аларкон 69) - Варгас (Менезес 56), Бреретон (Арриагада 69)

Копа Америка-2021. Группа А. Турнирное положение