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Тренер сборной Аргентины: Месси устал, однако все равно продолжает влиять на игру

Кубок Америки 2021
(3 голосов)

Лео в любом состоянии остается Лео

Тренер сборной Аргентины: Месси устал, однако все равно продолжает влиять на игру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Парагваем (1:0) в поединке Копа Америка прокомментировал физическое состояние капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.

"Реальность такова, что Месси играет в каждом матче. На него очень сложно не рассчитывать. Хоть он и устал, но все равно продолжает влиять на игру. В матче с Парагваем мы сделали несколько изменений в составе и смогли заработать три очка".

Ранее мы сообщали, что данный матч стал для Лео 147-м в карьере за "альбиселесте" – это повторение рекорда Хавьера Маскерано.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Парагвай Копа Америка Лионель Скалони кубок америки
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Комментарии (1)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
22.06.2021 в 14:19
лідєра відішь? вот і я не віжу. А он єсть
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