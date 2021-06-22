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Тренер сборной Аргентины: Месси устал, однако все равно продолжает влиять на игру
Лео в любом состоянии остается Лео
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Парагваем (1:0) в поединке Копа Америка прокомментировал физическое состояние капитана "альбиселесте" Лионеля Месси.
"Реальность такова, что Месси играет в каждом матче. На него очень сложно не рассчитывать. Хоть он и устал, но все равно продолжает влиять на игру. В матче с Парагваем мы сделали несколько изменений в составе и смогли заработать три очка".
Ранее мы сообщали, что данный матч стал для Лео 147-м в карьере за "альбиселесте" – это повторение рекорда Хавьера Маскерано.
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