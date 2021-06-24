Копа Америка. Колумбия забивает бисиклетой, но Бразилия выигрывает на 90+10-й минуте - ВИДЕО

Если на Евро-2020 уже закончился групповой этап, то на Копа Америка проходит предпоследний тур. В ночь на четверг играли сборные группы В.

Сборная Колумбии эффектно начала поединок против Бразилии - уже на десятой минуте хавбек «Порту» Луис Диас эффектно замкнул подачу Куадрадо ударом в падении через себя. Бразильцы бросились отыгрываться, но на этот раз им не хватало концентрации, из-за чего многие моменты были упущены.

Отыграться удалось лишь на 78-й минуте. Интересно, что не без участия арбитра. В того попал мяч и оказался на фланге у Ренана Лоди. А уже фланговый защитник выполнил точную подачу на Фирмино. Но на этом игра не закончилась. Бразилии удалось вырвать победу, забив второй гол уже на десятой компенсированной арбитром минуте. Каземиро откликнулся на подачу Неймара с углового. Интересно, что сам Неймар не забил за сборную впервые за шесть матча. До этого он оформил хет-трик в игре с Перу еще в октябре прошлого года, а этим летом забивал Эквадору, Парагваю, Венесуэле и том же Перу. Этой победой Бразилия гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Колумбия завершила групповой этап с четырьмя очками в активе.

Копа Америка-2021. Группа В. Четвертый тур

Бразилия - Колумбия 2:1

Голы: Фирмино 78, Каземиро 90 + 10 - Диас 10

Бразилия: Вевертон - Данило, Маркиньос, Т.Сильва, Алекс Сандро (Лоди 62) - Рибейро (Фирмино 46), Каземиро, Фред (Пакета 68) - Жезуз (Эвертон 77), Ришарлисон (Барбоза 77), Неймар

Колумбия: Оспина - Муньос, Мина, Санчес, Тесильо - Кудрадо, Бариос, Урибе, Диас (Мурильо 90 + 1) - Борре (Борха 64), Сапата (Куэльяр 64)

Предупреждения: Сандро 14 Рибейро 27 Неймар 87 - Куадрадо 70, Оспина 81, Барриос 90 + 9, Куэльяр 90 + 12

Во втором матче дня Эквадор выиграл первый тайм у Перу со счетом 2:0 благодаря автоголу и удачному розыгрыша штрафного. Но после перерыва инки смогли перевернуть все с ног на голову. Сначала отличился Джанлука Лападула, а затем образцовую контратаку завершил Андре Карильо. До завершения игры победу могла вырвать как одна, так и другая сборные, но голкиперы справились с выходами один на один.

Эквадор - Перу 2:2

Голы: Пресиадо 45 + 3 - Тапиа 23 аг, Лападула 49, Карильо 54

Эквадор: Галиндес - Пресиадо, Арболеда, Хинкапи, Эступинан - Франко (Х.Кайседо 82), Мендес (Нобоа 81), М.Кайседо, Пресиадо - Диас (Мена 64) - Кампана (Эстрада 64)

Перу: Галлес - Корзо, Рамос, Калленс, Трауко - Тапиа, Йотун (Иберикко 90 + 3) - Карильо, Пена (Картахена 78), Куэва (Араужо 86) - Лападула (Ормен 78)

Копа Америка 2021. Группа В. Турнирное положение

Сборные И В Н П РМ О 1 Бразилия 3 3 0 0 9:1 9 2 Колумбия 4 1 1 2 3:4 4 3 Перу 3 1 1 1 4:7 4 4 Эквадор 3 0 2 1 4:5 2 5 Венесуэла 3 0 2 1 2:5 2

4-й тур. 27 июня

Бразилия - Эквадор

Венесуэла - Перу