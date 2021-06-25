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Копа Америка. Уругвай начинает подъем, Чили проиграл
Тем временем в Южном полушарии
На чемпионате Южной Америки состоялись матчи четвертого тура в группе А. Чили завершил выступления на групповом этапе поражением от Парагвая. Пожалуй, повлиял скандал, в который встряли ключевые игроки команды. В первом тайме Самудио, выступающий за турецкий «Ризеспор», замкнул подачу с углового. А после перерыва Алмирон из «Ньюкасла» реализовал 11-метровый удар.
Проиграв этот матч, Чили рискует попасть уже в четвертьфинале на главного фаворита турнира - сборную Бразилии.
Чили - Парагвай 0:2
Голы: Самудио 33, Алмирон 58 пен.
Чили: Браво - Исла, Медель (Роко 68), Сьерральта, Мена - Видаль, Аларкон (Менезес 46), Арангис - Пинарес (Гальдамес 68), Варгас, Бреретон
Парагвай: Силва - Эспинола, Гомес, Алонсо, Мартинес - Самудио (А.Ромеро 62), Вилласанти, Кардосо (Хименес 84), Арзамендия (Альдерете 84) - Алмирон (Барейро 77), Гонсалес (О.Ромеро 77)
Уругвай встречался с главным аутсайдером турнира - Боливией. Подопечные Оскара Табареса устроили настоящую ярмарку невиданной щедрости - уругвайцы не забивали в пустые ворота и просто теряли качественные моменты. Впрочем, даже в такой плохой день они забили дважды и довели матч до спокойной победы. Сначала в собственные ворота срезал мяч защитник, а во втором тайме Эдинсон Кавани замкнул прострел. Уругвай остался на четвертом месте, но с перспективой подняться на второе, что позволит получить соперника попроще в плей-офф.
Боливия - Уругвай 0:2
Голы: Кинтерос 40 аг, Кавани 79
Уругвай: Муслера - Нандес (Гонсалес 88), Хименес, Годин, Вина - Вальверде, Весино, Де Ла Крус (Бентанкур 61) - Де Арраскаета (Ф.Торрес 73) - Кавани, Суарес (М.Гомес 88)
Турнирное положение
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Аргентина
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|2
|Парагвай
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|3
|Чили
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|4
|Уругвай
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|5
|Боливия
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
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