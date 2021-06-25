Копа Америка. Уругвай начинает подъем, Чили проиграл

На чемпионате Южной Америки состоялись матчи четвертого тура в группе А. Чили завершил выступления на групповом этапе поражением от Парагвая. Пожалуй, повлиял скандал, в который встряли ключевые игроки команды. В первом тайме Самудио, выступающий за турецкий «Ризеспор», замкнул подачу с углового. А после перерыва Алмирон из «Ньюкасла» реализовал 11-метровый удар.

Проиграв этот матч, Чили рискует попасть уже в четвертьфинале на главного фаворита турнира - сборную Бразилии.

Копа Америка 2021. Группа А. Четвертый тур

Чили - Парагвай 0:2

Голы: Самудио 33, Алмирон 58 пен.

Чили: Браво - Исла, Медель (Роко 68), Сьерральта, Мена - Видаль, Аларкон (Менезес 46), Арангис - Пинарес (Гальдамес 68), Варгас, Бреретон

Парагвай: Силва - Эспинола, Гомес, Алонсо, Мартинес - Самудио (А.Ромеро 62), Вилласанти, Кардосо (Хименес 84), Арзамендия (Альдерете 84) - Алмирон (Барейро 77), Гонсалес (О.Ромеро 77)

Уругвай встречался с главным аутсайдером турнира - Боливией. Подопечные Оскара Табареса устроили настоящую ярмарку невиданной щедрости - уругвайцы не забивали в пустые ворота и просто теряли качественные моменты. Впрочем, даже в такой плохой день они забили дважды и довели матч до спокойной победы. Сначала в собственные ворота срезал мяч защитник, а во втором тайме Эдинсон Кавани замкнул прострел. Уругвай остался на четвертом месте, но с перспективой подняться на второе, что позволит получить соперника попроще в плей-офф.

Боливия - Уругвай 0:2

Голы: Кинтерос 40 аг, Кавани 79

Уругвай: Муслера - Нандес (Гонсалес 88), Хименес, Годин, Вина - Вальверде, Весино, Де Ла Крус (Бентанкур 61) - Де Арраскаета (Ф.Торрес 73) - Кавани, Суарес (М.Гомес 88)

Турнирное положение