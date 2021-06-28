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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пентакампеоны выходят из группы. Бразилия – Эквадор 1:1. Обзор матча Копа Америка и видео голов

Кубок Америки 2021
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Успех в паритете

Пентакампеоны выходят из группы. Бразилия – Эквадор 1:1. Обзор матча Копа Америка и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Матч пятого тура группового этапа Кубка Америки между сборными Бразилии и Эквадора завершился со счетом 1:1. Сборная Бразилии открыла счет после удара Эдера Милитао, а после перерыва Анхель Мена сравнял цифры на табло.

По итогам группового этапа "пентакампеоны" заняли первое место в своей группе и вышли в плей-офф турнира. Также в плей-офф соревнования сыграют Эквадор, Перу и Колумбия – Венесуэла вылетела.

Смотрите видеообзор матча Копа Америка между Бразилией и Эквадором

Гояния. "Олимпико Педро Лудовико ".

Бразилия – Эквадор 1:1

Голы: Милитао (37) – Мена (53)

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В статье: Бразилия Эквадор Копа Америка кубок америки
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