Пентакампеоны выходят из группы. Бразилия – Эквадор 1:1. Обзор матча Копа Америка и видео голов

Матч пятого тура группового этапа Кубка Америки между сборными Бразилии и Эквадора завершился со счетом 1:1. Сборная Бразилии открыла счет после удара Эдера Милитао, а после перерыва Анхель Мена сравнял цифры на табло.

По итогам группового этапа "пентакампеоны" заняли первое место в своей группе и вышли в плей-офф турнира. Также в плей-офф соревнования сыграют Эквадор, Перу и Колумбия – Венесуэла вылетела.

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Гояния. "Олимпико Педро Лудовико ".

Бразилия – Эквадор 1:1

Голы: Милитао (37) – Мена (53)