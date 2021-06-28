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Пентакампеоны выходят из группы. Бразилия – Эквадор 1:1. Обзор матча Копа Америка и видео голов
Успех в паритете
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч пятого тура группового этапа Кубка Америки между сборными Бразилии и Эквадора завершился со счетом 1:1. Сборная Бразилии открыла счет после удара Эдера Милитао, а после перерыва Анхель Мена сравнял цифры на табло.
По итогам группового этапа "пентакампеоны" заняли первое место в своей группе и вышли в плей-офф турнира. Также в плей-офф соревнования сыграют Эквадор, Перу и Колумбия – Венесуэла вылетела.
Смотрите видеообзор матча Копа Америка между Бразилией и Эквадором
Гояния. "Олимпико Педро Лудовико ".
Бразилия – Эквадор 1:1
Голы: Милитао (37) – Мена (53)
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