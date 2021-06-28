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Провал La Vinotinto. Венесуэла – Перу 0:1. Обзор матча Копа Америка и видео гола
Проиграли и вылетели
Getty Images / Global Images Ukraine
По итогам группового этапа Бразилия заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф турнира. Также в плей-офф соревнования сыграют Эквадор, Перу и Колумбия – Венесуэла проиграла в последнем туре и вылетела.
В ночь на 29 июня пройдут заключительные поединки в группе A, по окончании которых определятся еще четыре участника плей-офф соревнования.
Смотрите видеообзор матча Копа Америки между Венесуэлой и Перу.
Бразилиа. "Национальный стадион имени Манэ Гарринчи".
Венесуэла – Перу 0:1
Гол: Каррильо (48)
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