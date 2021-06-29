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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Копа Америка. Месси выводит Аргентину с первого места, Уругвай избегает встречи с Бразилией

Кубок Америки 2021
Обновлено
(1 голосов)

Групповой этап на чемпионате Южной Америки завершен

Копа Америка. Месси выводит Аргентину с первого места, Уругвай избегает встречи с Бразилией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на вторник, 29 июня, на Копа Америка-2021 сыграно последние матчи группового этапа - пятый тур провели сборные из группы А. Сборной Аргентине, чтобы удержаться на первом месте, нужно было обыграть аутсайдера группы сборную Боливии. И команда Скалони легко справилась с задачей. Конечно, вел партнеров к успеху Лионель Месси.

Сначала он ассистировал Алехандро Гомесу, затем реализовал пенальти, а перед перерывом воспользовался пасом Агуэро и перебросил голкипера. В начале второго тайма Боливия огрызнулась голом Сааведры, однако последнее слово было за Аргентиной - Лаутаро Мартинес установил окончательный счет.

Копа Америка-2021. Группа А. Пятый тур

Боливия - Аргентина 1:4
Голы: Сааведра 60 - Гомес 6, Месси 33 пен., Месси 42, Мартинес 65

Аргентина: Армани - Монтиель, Песселья, Лисандро Мартинес, Акуна - Родригес (Паредес 71), Паласиос (Домингес 71) - Корреа (Ло Келсо 64), Месси, Алехандро Гомес (Альварес 56) - Агуэро (Мартинес 63)

Во втором поединке встречались Уругвай и Парагвай. Чтобы избежать встречи в четвертьфинале с Бразилией, команде Табареса нужна была только победа. Уругвай снова много атаковал, очень много бил по воротам, но все решил единственный гол, забитый Кавани с пенальти в середине первого тайма. Таким образом уругвайская команда заняла второе место в группе А и вышла на сборную Колумбии. Аргентина сыграет с Эквадором.

Уругвай - Парагвай 1:0

Гол: Кавани 21 пен.

Уругвай: Муслера - Нандес, Годин (Коатес 46), Хименес, Вина - Вальверде (Торрейра 76), Весино (Касерес 57), Бентанкур - Де Ла Крус, Кавани (Суарес 68), де Арраскета (Торрес 67)

Парагвай: Силва - Эспинола (Мартинес 57), Рохас, Алонсо, Альдерете - Самудио (Кубас 73), Вилласанти, Хименес (Санчес 74), А. Ромеро - Алмирон (О.Ромеро 33), Авалос (Гонсалес 57)

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В статье: Аргентина Парагвай Уругвай Копа Америка
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
29.06.2021 в 10:11
Боливия - это как Осасуна? Или ближе к Алавесу?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 09:26
смотрел матч - ничё так))
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.06.2021 в 09:13
ЛЕО МЕССИ - 75 голов за Аргентину + 44 голевые передачи ! Предполагаю, к началу ЧМ 2022 лучший футболист всех времен - Лео Месси забьёт 100 за Аргентину!
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.06.2021 в 09:26
вряд ли
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+1
0


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