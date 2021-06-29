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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аргентина и Бразилия встретятся в финале? Известны все пары четвертьфинала Копа Америка

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

По итогам группового этапа

Аргентина и Бразилия встретятся в финале? Известны все пары четвертьфинала Копа Америка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на вторник, 29 июня, на Копа Америка, проходящем в Бразилии, завершился групповой этап. Выступления на турнире завершили сборные Боливии и Венесуэлы. Остальные восемь команд сформировали четвертьфинальные пары. Добавим, что победы в своих группах одержали сборные Аргентины и Бразилии. Соответственно они будут идти разными ветвями плей-офф.

Сетка плей-офф Копа Америка-2021

Четвертьфинал Полуфинал Финал
3 июля
Бразилия – Чили		 6 июля

11 июля

Матч за третье место
10 июля
3 июля
Перу – Парагвай
4 июля
Аргентина – Эквадор		 7 июля
4 июля
Уругвай - Колумбия
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В статье: Бразилия Аргентина Чили Колумбия Уругвай Копа Америка
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Комментарии (1)
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Кот2021 (Николаев)
29.06.2021 в 09:48
В нынешнем составе сб. Бразилии слишком много "понтовщиков". Как бы не закончили путем французов на Евро 2020)))
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