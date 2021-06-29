Аргентина и Бразилия встретятся в финале? Известны все пары четвертьфинала Копа Америка

В ночь на вторник, 29 июня, на Копа Америка, проходящем в Бразилии, завершился групповой этап. Выступления на турнире завершили сборные Боливии и Венесуэлы. Остальные восемь команд сформировали четвертьфинальные пары. Добавим, что победы в своих группах одержали сборные Аргентины и Бразилии. Соответственно они будут идти разными ветвями плей-офф.

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