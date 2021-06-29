Кубок Америки 2021
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Аргентина и Бразилия встретятся в финале? Известны все пары четвертьфинала Копа Америка
По итогам группового этапа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на вторник, 29 июня, на Копа Америка, проходящем в Бразилии, завершился групповой этап. Выступления на турнире завершили сборные Боливии и Венесуэлы. Остальные восемь команд сформировали четвертьфинальные пары. Добавим, что победы в своих группах одержали сборные Аргентины и Бразилии. Соответственно они будут идти разными ветвями плей-офф.
Сетка плей-офф Копа Америка-2021
|Четвертьфинал
|Полуфинал
|Финал
|3 июля
Бразилия – Чили
|6 июля
|
11 июля
Матч за третье место
|3 июля
Перу – Парагвай
|4 июля
Аргентина – Эквадор
|7 июля
|4 июля
Уругвай - Колумбия
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Кот2021 (Николаев)
29.06.2021 в 09:48
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