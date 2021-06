Месси оформил первый дубль за Аргентину за два года и побил рекорд Маскерано по кол-ву матчей за сборную

Сборная Аргентины разгромила Боливию (4:1) в последнем туре группового этапа Кубка Америки. Лионель Месси забил два гола и отдал результативную передачу в этом поединке – он оформил дубль впервые за 2 года. 7 августа 2019-го Лео провел два мяча в спарринге с Никарагуа (5:1), а в официальных турнирах Месси в последний раз забивал не менее двух голов в октябре 2017-го. В поединке отбора на ЧМ-2018 с Эквадором (3:1) капитан Аргентины оформил хет-трик.

Также Лионель провел свою 148-ю игру за национальную команду во всех турнирах, побив рекорд Хавьера Маскерано (147).

