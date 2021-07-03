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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Копа Америка. Бразилия трудно выходит в полуфинал, Парагвай спасся на 90-й, но проиграл по пенальти

Кубок Америки 2021
(2 голосов)

Пятикратные чемпионы мира выходят на инков

Копа Америка. Бразилия трудно выходит в полуфинал, Парагвай спасся на 90-й, но проиграл по пенальти

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Копа Америка 2021. Четвертьфинал

В ночь на субботу, 3 июля, состоялись первые четвертьфинальные матчи Копа Америка 2021. Сборная Бразилия встречалась со сборной Чили. В первом тайме пентакампеоне доминировали и создавали более опасные моменты. В начале второй половины игры Лукас Пакета, который заменил Фирмино в перерыве, открыл счет. Однако уже через две минуты Бразилия осталась в меньшинстве из-за нелепого фол Габриэля Жезуза. Как следствие, второй тайм стал для бразильцев куда сложнее и только перекладина и мастерство Эдерсона позволили команде Тите отстоять свою победу.

Бразилия - Чили 1:0
Гол: Пакета 46

Бразилия: Эдерсон - Данило, Маркиньос, Силва, Лоди (Милитао 90 + 1) - Фред, Каземиро - Жезуз, Фирмино (Пакета 46), Ришарлисон - Неймар

Чили: Браво - Исла, Сьерральта, Медель, Вега (Паласиос 64), Мена - Видаль, Пульгар (Менезес 76), Арангис (Валенсия 88) - Варгас, Санчес (Бреретон 46)

Удаление: Жезуз 48

Второй матч между Перу и Парагваем оказался значительно насыщеннее событиями. В первом тайме главной звездой стал Густаво Гомес - защитник Парагвая. Он открыл счет после подачи углового, а затем срезал мяч в собственные ворота. Перед свистком на перерыв он заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Парагвай шел на перерыв, уступая в счете, ведь Лападула вывел Перу вперед. Соперник, впрочем, сумел отыграться, даже действуя в меньшинстве. Етун с помощью рикошета снова смог вывести инков вперед, но на 85-й Карильо заработал вторую желтую и выровнял составы, а на 90-й Парагвай провел атаку, которую завершил Габриэль Авалос - 3:3! Овертайма в Южной Америке не проводят, поэтому победителя сразу определили с помощью серии пенальти. И снова была драма и интрига. Перу при счете 3:3 мог закрыть серию пятым ударом, но Куэва не смог переиграть Антони Силву. Парагвай получил еще один шанс, но в шестом ударе Альберто Эспинола не забил, тогда как Мигель Трауко пробил точно в угол.

В ночь на 6 июля Бразилия и Перу сыграют в полуфинале Копа Америка.

Перу - Парагвай 3:3 (пен. 4:3)

Голы: Лападула 40, Етун 80 - Г.Гомес 11 Г.Гомес 21 аг, Алонсо 54 Авалос 90

Перу: Галлес - Корзо (Лора 90+3), Рамос, Сантамария, Трауко - Тапия - Карильо, Пена (Ормен 60), Етун, Куэва - Лападула

Парагвай: Силва - Эспинола, Г.Гомес, Алонсо, Мартинес - Ромеро, Вилласанти (Пирис 79), Кардосо (Рохас 46), Арзамендия (Энсико 83) - Гонсалес (Самудио 68), Санчес (Авалос 83)

Удаления: Карильо 80 (вторая желтая) - Г.Гомес 45 + 3 (вторая желтая)

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В статье: Бразилия Парагвай Чили Перу Копа Америка
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