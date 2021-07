Что у него в голове? ВИДЕО ужасного фола форварда сборной Бразилии в матче Копа Америка

Сборная Бразилии победила Чили в четвертьфинале Копа Америка, но в составе пятикратных чемпионов мира нашелся антигерой, поступок которого едва не стоил им очень дорого. На 48-й минуте форвард Габриэль Жезуз бездумно выпрыгнул прямой ногой против защитника Эудженио Мены, за что получил прямую красную карточку. Жезузу повезло, что на тот момент Бразилия уже побеждала 1:0, а к концу игры его команду неоднократно спасал вратарь Эдерсон.

Добавим, что в полуфинале Бразилия сыграет с Перу.

RED CARD FOR JESUS



Gabriel Jesus gets sent off with the ugly challenge. pic.twitter.com/nLpxuE8uDb