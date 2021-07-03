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Что у него в голове? ВИДЕО ужасного фола форварда сборной Бразилии в матче Копа Америка
Очевидно, что одним матчем дисквалификации дело не обойдется
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Бразилии победила Чили в четвертьфинале Копа Америка, но в составе пятикратных чемпионов мира нашелся антигерой, поступок которого едва не стоил им очень дорого. На 48-й минуте форвард Габриэль Жезуз бездумно выпрыгнул прямой ногой против защитника Эудженио Мены, за что получил прямую красную карточку. Жезузу повезло, что на тот момент Бразилия уже побеждала 1:0, а к концу игры его команду неоднократно спасал вратарь Эдерсон.
Добавим, что в полуфинале Бразилия сыграет с Перу.
RED CARD FOR JESUS— TSN (@TSN_Sports) July 3, 2021
Gabriel Jesus gets sent off with the ugly challenge. pic.twitter.com/nLpxuE8uDb
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