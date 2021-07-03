  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки 2021
  3. Что у него в голове? ВИДЕО ужасного фола форварда сборной Бразилии в матче Копа Америка
В тренде
Кубок Америки 2021
Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что у него в голове? ВИДЕО ужасного фола форварда сборной Бразилии в матче Копа Америка

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

Очевидно, что одним матчем дисквалификации дело не обойдется

Что у него в голове? ВИДЕО ужасного фола форварда сборной Бразилии в матче Копа Америка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Бразилии победила Чили в четвертьфинале Копа Америка, но в составе пятикратных чемпионов мира нашелся антигерой, поступок которого едва не стоил им очень дорого. На 48-й минуте форвард Габриэль Жезуз бездумно выпрыгнул прямой ногой против защитника Эудженио Мены, за что получил прямую красную карточку. Жезузу повезло, что на тот момент Бразилия уже побеждала 1:0, а к концу игры его команду неоднократно спасал вратарь Эдерсон.

Добавим, что в полуфинале Бразилия сыграет с Перу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Копа Америка Габриэль Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...