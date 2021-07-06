Бразилия вышла в финал Копа Америка

Соперником пятикратных чемпионов мира и главных фаворитов Копа Америка 2021 в полуфинале стала сборная Перу. Эти команды встречались на групповом этапе и тогда бразильцы победили 4:0. Но в полуфинале инки уже не выглядели такими беспомощными. Хотя держать свои ворота на замке до 35-й минуты им удавалось во многом благодаря отличной игре голкипера Педро Галлеса.

Однако и он был беспомощен, когда Неймар в очередной раз накрутил нескольких соперников и выдал пас Лукасу Пакете на пустые ворота. К слову, атакующий хавбек "Лиона", который так и не стал новым Кака в "Милане", забил второй раз подряд на турнире. Именно его гол помог Бразилии переиграть Чили в четвертьфинале.

Трудно сказать, то ли Бразилия остановилась, то ли Перу существенно прибавил, но после перерыва инициатива целиком и полностью была в руках команды Рикардо Гареки. Перу заставил поработать Эдерсона. Правда, последний момент, когда инки могли сравнять счет, произошел на 82-й минуте - Александр Калленс опередил бразильского вратаря и пробил головой после подачи со штрафного, но не попал в створ ворот.

Итого - 1:0 в пользу Бразилия, которая, как и ожидалось, выходит в финал Копа Америка. Для нее это второй подряд финал и возможность выиграть седьмой титул. За трофей Неймар и компания сыграют с победителем пары Аргентина - Колумбия. Их матч состоится в ночь на седьмое июля.

Копа Америка 2021. Полуфинал

6 июля. 2:00. Рио-де-Жанейро. Эштадиу Олимпико Нилтон Сантос

Бразилия - Перу 1:0

Гол: Пакета 35

Бразилия: Эдерсон - Данило, Маркиньос, Силва, Лоди (Милитао 85) - Каземиро, Фред (Фабиньо 85) - Ришарлисон (Винисиус 85), Пакета (Луиз 90 + 2), Эвертон (Рибейро 70) - Неймар

Тренер: Тите

Перу: Галесс - Корзо (Лора 75), Сантамария, Рамос (Гарсия 46), Калленс, Трауко (Лопес 46) - Пена, Тапия (Тавара 89), Етун, Куэва (Ормено 81) - Лападула

Тренер: Рикардо Гарека

Предупреждения: Жуниор Винисиус 89 - Етун 56, Лопес 90