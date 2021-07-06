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Кубок Америки 2021

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Неймар: Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал – у меня там много друзей. А победит Бразилия!

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

Жизнерадостный парень

Неймар: Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал – у меня там много друзей. А победит Бразилия!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий национальной сборной Бразилии Неймар после победы в полуфинальном матче Копа Америка с Перу (1:0) отметил, что в решающем поединке хотел бы сыграть со сборной Аргентины. "Альбиселесте" сыграют во втором полуфинале против Колумбии.

"Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал. Буду болеть за них в ½, потому что у меня там много друзей. А в финале победит Бразилия!"

"Пакета? Он великий игрок, растет с каждой игрой и в каждой игре. Лукас проводит отличный сезон со своим клубом и показывает, что может быть очень важным футболистом для бразильской команды".

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В статье: Бразилия Аргентина Неймар Лукас Пакета кубок америки Кубок Америки-2020
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Источник:
America TV

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