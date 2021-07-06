Неймар: Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал – у меня там много друзей. А победит Бразилия!

Нападающий национальной сборной Бразилии Неймар после победы в полуфинальном матче Копа Америка с Перу (1:0) отметил, что в решающем поединке хотел бы сыграть со сборной Аргентины. "Альбиселесте" сыграют во втором полуфинале против Колумбии.

"Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал. Буду болеть за них в ½, потому что у меня там много друзей. А в финале победит Бразилия!"