Голкипер отодвинул Месси на второй план. ВИДЕО, как Аргентина выиграла по пенальти у Колумбии

В ночь на среду состоялся второй полуфинал на Копа Америка 2021 - Аргентина встречалась с Колумбией. Основное время завершилось вничью 1:1, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.

Здесь надо добавить два предложения предыстории. Колумбия в четвертьфинале в серии пенальти победила Уругвай. Но при этом колумбийцы перед исполнением своих ударов психологически давили на голкипера и соперников, и те не справились.

Но в полуфинале Лос Кафетерос встретили достойного оппонента. Эмилиано Мартинес, который на клубном уровне защищает цвета Астон Виллы, очевидно видел четвертьфинал и знал методику соперника. А он оказался парень не простой и сам перед каждым ударом применял «сеанс психотерапии» для оппонентов. Как следствие, Давинсон Санчес, Йерри Мина и Эдвин Кардона свои 11-метровые не реализовали. Этого хватило Аргентине, чтобы выиграть серию и выйти в финал Копа Америка, где она сыграет с Бразилией. Вашему вниманию видео обзор матча Аргентина - Колумбия.

Копа Америка 2021. Полуфинал

7 июля (по Киеву). Бразилиа. Эштадиу Насиональ

Аргентина - Колумбия 1:1 пен. 3:2

Голы: Мартинес 7 - Диас 61

Серия пенальти: Куадрадо 0: 1, Месси - 1: 1, Санчес - 1: 1 (вратарь), где он - 1: 1 (выше), Мина - 1: 1 (вратарь), Паредес - 2: 1, Борха - 2: 2, Мартинес - 3: 2, Кардона - 3: 2 (вратарь)