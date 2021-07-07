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Месси – о трех сэйвах Мартинеса в серии пенальти: Эмилиано – феномен
Высоко оценивает голкипера
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси после полуфинала Копа Америка с Колумбией (1:1, 3:2 по пенальти) выделил игру вратаря Эмилиано Мартинеса – голкипер отбил три выстрела в лотерее. Вратаря выбрали лучшим футболистом встречи.
"Было непросто, но у нас есть Эмилиано. Он феномен, мы доверяем ему. Аргентина выполнила задачу: сыграла во всех матчах, а теперь выйдет на поле в финале. Мы заслужили, ведь очень сильно хотели этого".
????#CopaAmérica ????️ Lionel Messi: "Fue muy duro, pero nos lo merecíamos porque lo buscamos".— Selección Argentina ???????? (@Argentina) July 7, 2021
Лионель сделал голевой пас в матче с Колумбией и набрал 9 (4+5) очков по системе "гол + пас" в 6 матчах турнира. Месси – лучшим бомбардир и ассистент Копа Америка на данный момент. "Альбиселесте" под руководством Лионеля Скалони продлили беспроигрышную серию до 19 поединков (11 побед, 8 ничьих в основное время). Это второй показатель в истории национальной команды.
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