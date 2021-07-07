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Месси – о трех сэйвах Мартинеса в серии пенальти: Эмилиано – феномен

Кубок Америки 2021
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Высоко оценивает голкипера

Месси – о трех сэйвах Мартинеса в серии пенальти: Эмилиано – феномен

Getty Images / Global Images Ukraine

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Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси после полуфинала Копа Америка с Колумбией (1:1, 3:2 по пенальти) выделил игру вратаря Эмилиано Мартинеса – голкипер отбил три выстрела в лотерее. Вратаря выбрали лучшим футболистом встречи.

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"Было непросто, но у нас есть Эмилиано. Он феномен, мы доверяем ему. Аргентина выполнила задачу: сыграла во всех матчах, а теперь выйдет на поле в финале. Мы заслужили, ведь очень сильно хотели этого".

Лионель сделал голевой пас в матче с Колумбией и набрал 9 (4+5) очков по системе "гол + пас" в 6 матчах турнира. Месси – лучшим бомбардир и ассистент Копа Америка на данный момент. "Альбиселесте" под руководством Лионеля Скалони продлили беспроигрышную серию до 19 поединков (11 побед, 8 ничьих в основное время). Это второй показатель в истории национальной команды.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Колумбия Копа Америка Дамиан Мартинес кубок америки
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Источник:
Goal.com

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