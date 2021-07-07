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Кубок Америки 2021

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Потом извинился и попросил футболку: колумбиец до крови рассек голеностоп Месси в ½ Копа Америка

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

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Потом извинился и попросил футболку: колумбиец до крови рассек голеностоп Месси в ½ Копа Америка

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий национальной сборной Аргентины Лионель Месси получил удар по ноге в полуфинале Кубка Америки против главной команды Колумбии (1:1, по пенальти 3:2).

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В начале второго тайма против Месси грубо сыграл защитник "Бока Хуниорс" Франк Фабра, вышедший на поле в перерыве. Левый голеностоп лидера Аргентины был рассечен до крови.

Арбитр поединка сделал Франку устное предупреждение и не показал желтую карточку. По информации портала TyC Sports, 30-летний защитник извинился перед Месси после матча и попросил у Лионеля обменяться футболками.

Потом извинился и попросил футболку: колумбиец до крови рассек голеностоп Месси в ½ Копа Америка - изображение 1

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В статье: Лионель Месси Аргентина Колумбия Копа Америка Франк Фабра кубок америки
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Источник:
TyC Sports

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.07.2021 в 15:28
Ого... Жуть... С таким ушибом доиграл матч, уверенно реализовал послематчевый пенальти... Представляю, что было бы, получи гелевый дельфин подобную травму... Ах да, я вспомнил.. В 2016 году в финальном матче с Францией он попросил замену на 15-й мин. матча...
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