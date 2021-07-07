Потом извинился и попросил футболку: колумбиец до крови рассек голеностоп Месси в ½ Копа Америка

Нападающий национальной сборной Аргентины Лионель Месси получил удар по ноге в полуфинале Кубка Америки против главной команды Колумбии (1:1, по пенальти 3:2).

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В начале второго тайма против Месси грубо сыграл защитник "Бока Хуниорс" Франк Фабра, вышедший на поле в перерыве. Левый голеностоп лидера Аргентины был рассечен до крови.

Арбитр поединка сделал Франку устное предупреждение и не показал желтую карточку. По информации портала TyC Sports, 30-летний защитник извинился перед Месси после матча и попросил у Лионеля обменяться футболками.