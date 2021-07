Отомстил за друга. Месси и Мартинес жёстко давили на колумбийцев во время серии пенальти

Полуфинал Копа Америка между Аргентиной и Колумбией был полон драммы. Кто его знает, как бы завершилась серия 11-метровых, если бы не работа некоторых представителей "Альбиселесте" против соперника.

Накануне удара с "точки" колумбийца Ерри Мины голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выбил оппонента из колеи: "Мяч слишком большой для тебя. Я знаю, ты нервничаешь, я вижу это. Я знаю, куда ты собираешься бить, трус".

А после того, как Мина не забил, уже включился Месси: "Как теперь насчёт танцев?". Это была отсылка к действиям колумбийца после точного удара с 11-метрового в ворота Уругвая, за который выступает Луис Суарес, на предыдущей стадии плей-офф.

Реакция Месси

“HOW ABOUT DANCING NOW?” yells Leo Messi to Yerry Mina after his penalty kick is saved by Dibu Martínez. This is the Messi all of Argentina wants to see. Fired up and in it ❤️‍????❤️‍????❤️‍????❤️‍????❤️‍???? pic.twitter.com/0mFXzVdru5