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Отомстил за друга. Месси и Мартинес жёстко давили на колумбийцев во время серии пенальти

Кубок Америки 2021
(2 голосов)

Не смогли сдержаться

Отомстил за друга. Месси и Мартинес жёстко давили на колумбийцев во время серии пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полуфинал Копа Америка между Аргентиной и Колумбией был полон драммы. Кто его знает, как бы завершилась серия 11-метровых, если бы не работа некоторых представителей "Альбиселесте" против соперника.

Накануне удара с "точки" колумбийца Ерри Мины голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выбил оппонента из колеи: "Мяч слишком большой для тебя. Я знаю, ты нервничаешь, я вижу это. Я знаю, куда ты собираешься бить, трус".

А после того, как Мина не забил, уже включился Месси: "Как теперь насчёт танцев?". Это была отсылка к действиям колумбийца после точного удара с 11-метрового в ворота Уругвая, за который выступает Луис Суарес, на предыдущей стадии плей-офф.

Реакция Месси

Собственно, танцы Мины в матче с Уругваем

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В статье: Лионель Месси Аргентина Колумбия Эмилиано Мартинес
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