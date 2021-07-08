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Месси отреагировал на слова Неймара о том, что Аргентина - желанный соперник в финале

Кубок Америки 2021
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Чтобы его победить

Месси отреагировал на слова Неймара о том, что Аргентина - желанный соперник в финале

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова коллеги из сборной Бразилии (и экс-одноклубника из Барселоны) Неймара о будущей победе над Аргентиной в финале Кубка Америки-2021.

Мы оба в финале. Неймар сказал это, потому что мы - друзья. Это финал, которого мы все ждали, это Аргентина - Бразилия! Будет очень ровная и сложная игра, - цитирует Месси Mundo Deportivo.

Нападающий сборной Бразилии Неймар ранее назвал Аргентину желанным соперником по финалу Кубка Америки - 2021, а также выразил уверенность, что трофей достанется его команде.

Читайте такжеНеймар: Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал – у меня там много друзей. А победит Бразилия!

В финале Кубка Америки сборной Аргентины, в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1 - по итогам игры и 3:2 - в серии пенальти) предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своем полуфинале одолела Перу (1:0).

Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по Киеву.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина Неймар Кубок Америки-2020
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