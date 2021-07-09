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Кубок Америки 2021
Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сто лет спустя. Как сборная Аргентины впервые победила на Копа Америка

Кубок Америки 2021
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Будущему финалу чемпионату Южной Америки посвящается

Сто лет спустя. Как сборная Аргентины впервые победила на Копа Америка

фото - elgrafico.com.ar

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

100 лет назад сборная Аргентины впервые выиграла крупный трофей. Тогда дома она впервые взяла кубок Копа Америка. В контексте современных событий тот чемпионат в Серебряной стране вспоминают немало. Просто Аргентина устала ждать большой титул, а его не было слишком давно. Чемпионами мира в последней раз были в 1986-м, чемпионами Южной Америки в 1993-м. Есть еще олимпийское чемпионство, однако отношение к нему относительно скептическое и было оно в 2008 году, когда играли Месси, Агуэро, Ди Мария (эти трое и по сей день тянут сборную), Рикельме, Маскерано и харьковский любимец Хосе Соса.

На этот раз Аргентина снова едет на Олимпиаду, но достаточно незвездным составом, а вот на Копа Америка 2021 Месси и компании остался только один шаг к успеху. Именно поэтому я и решил вспомнить историю из древности, первую победу "Алби-Селесте".

Чемпионат Южной Америки, именно так тогда назывался турнир, 1921 был уже пятым по счету.

Три предыдущих выиграл Уругвай и каждый раз в жесткой конкуренции именно с Аргентиной. Чемпионат 1919-го стал аномальным из-за большой трагедии в сборной Уругвая, абсолютного фаворита первенства, и титул взяла Бразилия. Аргентина стала первой страной, которая во второй раз приняла Копа Америка. Именно в Аргентине состоялся дебютный розыгрыш континентального первенства в 1916-м, тогда судьба чемпионства решалась два дня, ведь в первый день неофициального финала против Уругвая местная публика устроила большие беспорядки на трибунах, из-за чего удалось сыграть только 5 минут, остальные перенесли на другую арену и следующий день. В 1921-м о безопасности позаботились значительно больше, чем за пять лет до того, да и в целом турнир был организован солидно для своего времени.

Все матчи прошли на новом "Эстадио Спортиво Барракас", арене которая прожила 22 года и для своего времени была достаточно крутой. Расписание игр того турнира сейчас вызывает максимальное удивление. Первый же матч Аргентина сыграла против Бразилии 2 октября, второй против Парагвая 12-го, а решающий и последний против Уругвая 30-го. Все для нее началось с победного гола Хулио "Эль Матадора" Либонатти. Этот умный и универсальный нападающий станет героем турнира, а впоследствии первым "ориундо"* в Италии. Из-за возраста он не успеет попасть в золотую команду 1934-го года, однако его статистика в "Скуадре адзурре" впечатляет - 17 игр, 15 голов.

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Хулио Либонатти, фото - elgrafico.com.ar/

Самым интересным был ажиотаж вокруг игр. Билеты тогда продавались вовсе не за дешево и немного об экономике соревнований мы еще поговорим. Матчи родной сборной для жителей страны были самыми дорогими и даже при этих условиях из Росарио каждый день выезжали в Буэнос-Айрес три тысячи болельщиков, которые потом уже в 18-00 ехали после игры домой.

Национальная команда Аргентины все время была в режиме сборов. Для поддержки команды были задействованы чуть ли не все известные деятели искусств того времени. Особенно актеры, юмористы. За этот месяц футболисты увидели столько спектаклей, соло-концертов и фильмов, сколько не могли увидеть до и после чемпионата. Возможно, мы имеем дело с первым масштабным футбольным проектом по глобальной поддержке команды - все ради успеха.

Если для Аргентины чемпионат стартовал с трудной победы, то Уругвай вообще проиграл Парагваю, что было сенсацией невероятной. На тот чемпионат "Селесте" повезли несколько обескровленную из-за травм и конфликтов команду, однако она все равно была фаворитом. Итак, к решающему матчу уругвайцы подошли с отставанием в два очка (цена победы), голы тогда не считали, так что если бы они победили хозяев, то играли бы дополнительный матч.

На входе в арену перед игрой Аргентина - Уругвай раздавали листовки следующего содержания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ЧТО БОЛЕЛЬЩИКИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ВОСКРЕСНОМ МАТЧЕ

  • Не выбегать на поле. Полиция должна действовать решительно.
  • Успокойте слишком горячих рядом. Их оскорбительные крики мешают сборной.
  • Аргентинцы! Энтузиазм, спокойствие и культура!
  • Трусы обижают. Патриоты аплодируют. Аплодируйте хорошей игре. Арбитр накажет виновных.
  • Будем культурными, аплодируя нашим игрокам, не оскорбляя соперников.
  • Заранее просим прощения за ошибки судьи, они не являются умышленными.
  • В минувшее воскресенье уругвайцы поддержали своих игроков, как это именно всегда делает аргентинский народ.

Интересно, что перед финалом другие участники чемпионата бразильцы и парагвайцы сыграли благотворительный матч. Решающий поединок вызвал большой ажиотаж, официально было продано 25 000 билетов, то есть все. Но во многих отчетах говорится о 40 000 болельщиков и это не подсчет на глаз, было много разных социальных билетов без мест. Для арены, которая имела официальную вместимость 25000, цифры вполне реальные, тем более для тех древнейших времен футбола. О слишком большой концентрации болельщиков говорит то, что один из них умер от удушья и восемь попали в госпиталь вследствие давки.

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Трибуны Стадио Спортиво Барракас

Билет на финал на самые дешевые сектора стоил 50 песо, средняя заработная плата в Буэнос-Айресе была 150, в других городах, а тем более селах, меньше.

Также были свои нюансы того супер-матча. На церемонию открытия вынесли флаги пяти государств-участников турнира, но участвовали только четыре, Чили отказался перед стартом из-за внутреннего конфликта в федерации.

В решающем матче забил Либонатти и по меньшей мере есть две версии, как он это сделал, но важно ли это все для древнего футбола? Аргентина победила и лучшим игроком турнира объявили кипера хозяев Америко Тесориере, к середине 40-х он был абсолютно лучшим в регионе за всю историю. То есть Бразилия выигрывала Копа Америка, Уругвай чемпионат мира и две Олимпиады, которые ФИФА официально приравняла к мировым чемпионствам, но лучшим голкипером оставался Тесориере. Америко выиграет еще Копа Америка 1925. Величие Тесориере подчеркивает то, что на континентальном первенстве 1924 года он не пропустил ни одного гола, как и 1921, однако чемпионом не стал. В 1924-м его команда дважды сыграла вничью и отстала от Уругвая, основу которого составляли мировые триумфаторы 1930-го.

На первую победу сборной в большом турнире аргентинская публика отреагировала очень искренне и положительно. После своих любимцев подбрасывали в воздух игроков сборной Уругвая и даже ловили. Затем дошло до того, что торжественные подбрасывания устроили и футболистам сборных Бразилии и Парагвая. Последних поймали в парке и те готовы были к драке, но вдруг получили свою долю уважения. Вот так весело завершался тот турнир.

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Празднование после победы, фото - elgrafico.com.ar

Интересны цифры в денежном контексте. Так за турнир было заработано на продаже билетов (шесть матчей, стадион на 25 000 мест) 147000 долларов, сейчас эквивалент этого немного выше двух миллионов долларов. А вот чистая прибыль турнира составил лишь 48 000 долларов, что сейчас равно 721 000. Вроде цифры не впечатляют, но на самом деле для маленького турнира в бизнесе, который только начинал свое развитие, это были хорошие деньги. Впервые в Южной Америке можно было действительно заработать на футболе. Кстати, все чемпионы и арбитр матча получили золотые часы.

Сейчас все иначе - цифры премиальных, пустые трибуны и уставшая ожиданием титула Аргентина. Прошло сто лет.

*Ориундо - натурализованный футболист итальянского происхождения.

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В статье: Аргентина Копа Америка коллекция UA-Футбол
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