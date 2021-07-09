Одноклубник Зинченко пропустит финал Кубка Америки из-за ужасного фола

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил наказание за нарушение в матче 1/4 Кубка Америки с Чили (1:0).

В начале второго тайма форвард в центре поля прыгнул за мячом. В итоге попал ногой по лицу соперника.

За грубый фол Жезуса тут же удалили с поля. Из-за красной карточки Габриэл пропустил полуфинальную встречу с Перу (1:0).

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Как сообщается официальный сайт КОНМЕБОЛ, дисциплинарный комитет решил ужесточить наказание для Жезуса и дисквалифицировать его на 2 матча. Таким образом, игрок также пропустит финал Кубка Америки.

Габриэл Жезус играет в английском клубе "Манчестер Сити", известном прежде всего тем, что там также играет украинец Александр Зинченко.

Решающий матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины состоится в ночь на 11 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.