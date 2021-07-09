  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки 2021
  3. Одноклубник Зинченко пропустит финал Кубка Америки из-за ужасного фола
В тренде
Кубок Америки 2021
Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одноклубник Зинченко пропустит финал Кубка Америки из-за ужасного фола

Кубок Америки 2021
Обновлено
(3 голосов)
Одноклубник Зинченко пропустит финал Кубка Америки из-за ужасного фола

Новина українською

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил наказание за нарушение в матче 1/4 Кубка Америки с Чили (1:0).

В начале второго тайма форвард в центре поля прыгнул за мячом. В итоге попал ногой по лицу соперника.

За грубый фол Жезуса тут же удалили с поля. Из-за красной карточки Габриэл пропустил полуфинальную встречу с Перу (1:0).

Читайте такжеЧто у него в голове? ВИДЕО ужасного фола форварда сборной Бразилии в матче Копа Америка

Как сообщается официальный сайт КОНМЕБОЛ, дисциплинарный комитет решил ужесточить наказание для Жезуса и дисквалифицировать его на 2 матча. Таким образом, игрок также пропустит финал Кубка Америки.

Габриэл Жезус играет в английском клубе "Манчестер Сити", известном прежде всего тем, что там также играет украинец Александр Зинченко.

Решающий матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины состоится в ночь на 11 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Манчестер Сити КОНМЕБОЛ Александр Зинченко Габриэл Жезус
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...