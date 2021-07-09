Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник Зинченко пропустит финал Кубка Америки из-за ужасного фола
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил наказание за нарушение в матче 1/4 Кубка Америки с Чили (1:0).
В начале второго тайма форвард в центре поля прыгнул за мячом. В итоге попал ногой по лицу соперника.
За грубый фол Жезуса тут же удалили с поля. Из-за красной карточки Габриэл пропустил полуфинальную встречу с Перу (1:0).
Как сообщается официальный сайт КОНМЕБОЛ, дисциплинарный комитет решил ужесточить наказание для Жезуса и дисквалифицировать его на 2 матча. Таким образом, игрок также пропустит финал Кубка Америки.
Габриэл Жезус играет в английском клубе "Манчестер Сити", известном прежде всего тем, что там также играет украинец Александр Зинченко.
Решающий матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины состоится в ночь на 11 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Официально. Динамо подписало вингера Колоса Антюха
- Где играть Руху и Львову? Стадион Украина лишили права проведения матчей УПЛ
- Кобин: В Минае осталось шесть игроков. Милевского, Севидова и Кополовца в клубе не будет
- Неймар таки встретит Месси. Аргентина благодаря вратарю прорвалась в финал Копа Америка
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО