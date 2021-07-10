Колумбия выиграла бронзу Копа Америка

В матче за третье место на Копа Америка сыграли сборные Колумбии и Перу. Первые, напомним, в серии пенальти уступили Аргентине, а вторые минимально проиграли Бразилии.

В первом тайме доминировали перуанцы. Они и открыли счет после классной комбинации, которую завершил Етун. Но сразу после перерыва Куадрадо забил со штрафного (развалилась стенка), а Луис Диас из «Порту» вывел колумбийцев вперед. Он воспользовался тем, что мяч перескочил защитник, вышел один на один и пробил точно в угол.

Перу сумел отыграться на 82-й минуте - один из самых активных игроков команды Джанлука Лападула замкнул подачу с углового! 2:2. Когда казалось, что третий подряд матч с участием Колумбии закончится ничьей и, соответственно, в третий раз придется бить пенальти, Лос Кафетерос вырвали победу. Все тот же Луис Диас невероятным ударом издалека забил победный для Колумбии гол.

Для сборной Колумбии это уже пятая бронзу на чемпионате Южной Америки. В прошлый раз она становилась третьей в 2016 году.

Копа Америка 2021. Матч за третье место

Колумбия - Перу 3:2

Голы: Куадрадо 49, Луис Диас 66, 90 + 4 - Етун 45, Лападула 82

Напомним, что в ночь на воскресенье, 11 июля (в 3 утра по киевскому времени) состоится финал Копа Америка, в котором сыграют Бразилия и Аргентина.