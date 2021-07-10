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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яркая игра с шедевром на 90+4-й. ВИДЕО обзор матча за бронзу Копа Америка между Колумбией и Перу

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Колумбия - Перу, Копа Америка, матч за третье место, 9 июля 2021

Яркая игра с шедевром на 90+4-й. ВИДЕО обзор матча за бронзу Копа Америка между Колумбией и Перу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Обычно на крупных турнирах в финалах больше осторожности, поскольку цена ошибки стоит слишком дорого. А вот в утешительных поединках за третье место команды пытаются порадовать болельщиков. Колумбии и Перу, которые сыграли за бронзу Копа Америка 2021, это удалось полностью. Соперники выдали эффектную игру, в ходе которой было забито пять голов. А лучший - решающий на 90 + 4-й. Его автором стал колумбиец Луис Диас, выступающий за Порту. Вингер сместился с фланга в центр и вколотил в девятку метров с 26-ти. К слову, таким образом Диас догнал Лионеля Месси в списке бомбардиров этой Копа Америка - у обоих по четыре забитых мяча. Колумбия в итоге выиграла бронзу, в пятый раз в своей истории.

Вашему вниманию видео обзор матча Колумбия - Перу, которые сыграли в матче за третье место на Копа Америка.

Копа Америка 2021. Матч за третье место
Колумбия - Перу 3:2
Голы: Куадрадо 49, Луис Диас 66, 90+4 - Етун 45, Лападула 82

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В статье: Колумбия Перу Копа Америка
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