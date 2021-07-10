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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар и Месси - лучшие игроки Копа Америка по версии КОНМЕБОЛ

Кубок Америки 2021
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"Так как лучших двое"

Неймар и Месси - лучшие игроки Копа Америка по версии КОНМЕБОЛ

Conmebol

Новина українською

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) определила лучших игроков Кубка Америки 2021.

В этот раз награда досталась сразу двоим футболистам, лидерам финалистов турнира - Неймару и Лионелю Месси. Аргентинец отметился 4 забитыми мячами и 5 ассистами, в свою очередь бразилец забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

В КОНМЕБОЛ заявили, что было невозможно выбрать одного игрока, так как лучших двое.

Бразилия и Аргентина сыграют в финале Кубка Америки завтра, 11 июля. Начало встречи - 3:00.

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В статье: Лионель Месси Неймар КОНМЕБОЛ
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Источник:
КОНМЕБОЛ

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
10.07.2021 в 20:05
Мені однаково, хто там був кращим, я жодної гри не бачив, але суто арифметично 4 голи та 5 асистів - це вдвічі більше, ніж 2 голи та 3 асисти. Тож те, що зробило неможливим для КОМНЕБОЛу визначення кращого, не має ніякого стосунку до статистичних показників. Швидше за все, чиновники просто бояться псувати стосунки з мегазірками.
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