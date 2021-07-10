Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар и Месси - лучшие игроки Копа Америка по версии КОНМЕБОЛ
"Так как лучших двое"
Conmebol
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) определила лучших игроков Кубка Америки 2021.
В этот раз награда досталась сразу двоим футболистам, лидерам финалистов турнира - Неймару и Лионелю Месси. Аргентинец отметился 4 забитыми мячами и 5 ассистами, в свою очередь бразилец забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
В КОНМЕБОЛ заявили, что было невозможно выбрать одного игрока, так как лучших двое.
Бразилия и Аргентина сыграют в финале Кубка Америки завтра, 11 июля. Начало встречи - 3:00.
Популярное сейчас
- Аргентина - Бразилия: где и когда смотреть финал Кубка Америки 2021
- Один из лидеров Ворсклы заинтересовал бельгийские клубы
- Со Шкуриным и Кулачем. Список игроков Динамо на вторых сборах у Швейцарии
- Яркая игра с шедевром на 90+4-й. ВИДЕО обзор матча за бронзу Копа Америка между Колумбией и Перу
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО