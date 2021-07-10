Неймар и Месси - лучшие игроки Копа Америка по версии КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) определила лучших игроков Кубка Америки 2021.

В этот раз награда досталась сразу двоим футболистам, лидерам финалистов турнира - Неймару и Лионелю Месси. Аргентинец отметился 4 забитыми мячами и 5 ассистами, в свою очередь бразилец забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

В КОНМЕБОЛ заявили, что было невозможно выбрать одного игрока, так как лучших двое.

Бразилия и Аргентина сыграют в финале Кубка Америки завтра, 11 июля. Начало встречи - 3:00.