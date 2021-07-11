Финал Копа Америка. Аргентина - Бразилия 1:0. Камень с души Лионеля Месси

Лионель Месси свой первый Золотой мяч выиграл в 2009 году. Примерно с тех пор идут разговоры, что он обязан выиграть трофей для сборной, чтобы подтвердить свое величие. Мол, «Барселона» - это такое, там Хави, Иньеста, Суарес, Неймар и так далее. А вот сделать Аргентину чемпионом - это подвиг.

Шансов у Лионеля было достаточно, но каждый раз чего-то не хватало. Как, например, в двух противостояниях с Чили, проигранных в серии пенальти. На этот раз на Копа Америка, который рисковал вообще не состояться, все сложилось как нельзя лучше.

Месси был лучшим игроком команды в течение всего турнира, что подчеркивает статистика - четыре гола и четыре результативные передачи. Он существенно поспособствовал выходу в финал Аргентины. А вот в решающем матче Лео ушел в тень, но аргентинские футболисты наконец поняли, что не Месси должен выиграть, а команда. И это была действительно очень сильная команда. Не такая яркая, как хотелось бы нейтральным болельщикам, ее даже можно назвать неприятной. Но очень заряженная на результат.

Понятно, что Аргентина против такой Бразилии не могла играть в открытый футбол. До этого матча Неймара и компания феерилы - постоянно атаковали и забивали. Но Лионелю Скалони удалось расставить ловушки, в которых запутались пятикратные чемпионы мира.

Но уход Месси на второй план, не означает, что в этом финале не было ярких личностей. Собственно, главных героев было три. Родриго Де Пауль выдал идеальный матч в центре поля. Он выполнил огромный объем черновой работы, но при этом раз за разом обыгрывал оппонентов и выдавал пасы на обострение. Именно он на 21-й минуте выдал диагональ через полполя, которая привела к голу второго героя - Анхеля Ди Марии. Идеальный прием в весьма непростой ситуации и удар, мяч перелетает через голкипера - это почерк настоящего мастера. Анхель Ди Мария, который всегда был в тени Лео в сборной, наконец получит свою порцию славы. При этом не только голом Анхель отличился - он очень много помогал защите.

Собственно, после забитого гола Аргентина полтора тайма защищала результат. И главным в этой тяжелой работе был Николас Отаменди. Главным благодаря своему спокойствию и хладнокровию. Он много прерывал передач и навесов, много блокировал удары, а главное - руководил партнерами, которые, будем откровенны, и близко по своему уровню не дотягивают до звездности аргентинской атаки.

Бразилия первый тайм провела вообще в холостую. После перерыва получилось гораздо интереснее, но реальных угроз воротам Эмилиано Мартинеса было создано крайне мало. В начале второго тайма дважды в центре внимания оказывался Ришарлисон. Сначала он забил гол из офсайда, а затем не смог пробить голкипера ударом с угла вратарской после классного паса Неймара. Следующий момент пришлось ждать почти полчаса - Барбоза, вышедший на замену, рвался к воротам и даже бил, но защитник в последний момент бросился под мяч. Тот же Барбоза на 87-й бил после углового под перекладину, но опять Мартинес.

Аргентина могла сделать свою победу более убедительной. Уже после момента Барбозы Лионель Месси должен был ставить точку после гениального паса де Пауля. Но решил обыграть Эдерсона и запутался в мяче. Интересно, что было бы, если бы Бразилия после этого таки сравняла? .. Впрочем, хороший шанс в контратаке упустил не только Лео. Де Пауль тоже не смог выиграть бой в Эдерсона, который до последнего сохранял интригу в этом матче.

В конце концов, Аргентина выстояла и выиграла свой первый Копа Америка с 1993 года. Тогда в финале зажигал Габриэль Батистута, ему помогали Диего Симеоне, Гойкоэчеа и другие звезды. Потом было много поражений в финалах. Такие выдающиеся фигуры, как Верон, Аймар, Гальярдо, Креспо, Карлос Тевес, Хавьер Маскерано - можно продолжать очень долго - так и не становились лучшими на континенте. В этом списке рисковали оказаться и Месси с Ди Марией и Агуэро, но они все же получили свой трофей.

Копа Америка 2021. Финал

Аргентина - Бразилия 1:0

Гол: Ди Мария 21

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Монтиель, Ромеро (Пеццелья 79), Отаменди, Акунья - Ди Мария (Паласиос 79), Де Пауль, Паредес (Родригес 54), Ло Кельсо (Тальяфико 63) - Месси, Лаутаро Мартинес (Н.Гонсалес 79 )

Тренер: Лионель Скалони

Бразилия: Эдерсон - Данило, Маркиньос, Тьягу Силва, Лоди (Эмерсон 76) - Каземиро, Фред (Фирмино 46) - Ришарлисон, Пакета (Габриэль Барбоза 76), Эвертон (Винисиус 63) - Неймар

Тренер: Тите

Предупреждения: Паредес 33, Ло Кельсо 50, де Пауль 68, Отаменди 81, Монтиель 89 - Фред 3, Лоди 70, Пакета 72, Маркиньос 82