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Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финал Копа Америка. Аргентина - Бразилия 1:0. Камень с души Лионеля Месси

Кубок Америки 2021
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(1 голосов)

Первый трофей небесно-голубых с 1993 года

Финал Копа Америка. Аргентина - Бразилия 1:0. Камень с души Лионеля Месси

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси свой первый Золотой мяч выиграл в 2009 году. Примерно с тех пор идут разговоры, что он обязан выиграть трофей для сборной, чтобы подтвердить свое величие. Мол, «Барселона» - это такое, там Хави, Иньеста, Суарес, Неймар и так далее. А вот сделать Аргентину чемпионом - это подвиг.

Шансов у Лионеля было достаточно, но каждый раз чего-то не хватало. Как, например, в двух противостояниях с Чили, проигранных в серии пенальти. На этот раз на Копа Америка, который рисковал вообще не состояться, все сложилось как нельзя лучше.

Месси был лучшим игроком команды в течение всего турнира, что подчеркивает статистика - четыре гола и четыре результативные передачи. Он существенно поспособствовал выходу в финал Аргентины. А вот в решающем матче Лео ушел в тень, но аргентинские футболисты наконец поняли, что не Месси должен выиграть, а команда. И это была действительно очень сильная команда. Не такая яркая, как хотелось бы нейтральным болельщикам, ее даже можно назвать неприятной. Но очень заряженная на результат.

Понятно, что Аргентина против такой Бразилии не могла играть в открытый футбол. До этого матча Неймара и компания феерилы - постоянно атаковали и забивали. Но Лионелю Скалони удалось расставить ловушки, в которых запутались пятикратные чемпионы мира.

Но уход Месси на второй план, не означает, что в этом финале не было ярких личностей. Собственно, главных героев было три. Родриго Де Пауль выдал идеальный матч в центре поля. Он выполнил огромный объем черновой работы, но при этом раз за разом обыгрывал оппонентов и выдавал пасы на обострение. Именно он на 21-й минуте выдал диагональ через полполя, которая привела к голу второго героя - Анхеля Ди Марии. Идеальный прием в весьма непростой ситуации и удар, мяч перелетает через голкипера - это почерк настоящего мастера. Анхель Ди Мария, который всегда был в тени Лео в сборной, наконец получит свою порцию славы. При этом не только голом Анхель отличился - он очень много помогал защите.

Собственно, после забитого гола Аргентина полтора тайма защищала результат. И главным в этой тяжелой работе был Николас Отаменди. Главным благодаря своему спокойствию и хладнокровию. Он много прерывал передач и навесов, много блокировал удары, а главное - руководил партнерами, которые, будем откровенны, и близко по своему уровню не дотягивают до звездности аргентинской атаки.

Бразилия первый тайм провела вообще в холостую. После перерыва получилось гораздо интереснее, но реальных угроз воротам Эмилиано Мартинеса было создано крайне мало. В начале второго тайма дважды в центре внимания оказывался Ришарлисон. Сначала он забил гол из офсайда, а затем не смог пробить голкипера ударом с угла вратарской после классного паса Неймара. Следующий момент пришлось ждать почти полчаса - Барбоза, вышедший на замену, рвался к воротам и даже бил, но защитник в последний момент бросился под мяч. Тот же Барбоза на 87-й бил после углового под перекладину, но опять Мартинес.

Аргентина могла сделать свою победу более убедительной. Уже после момента Барбозы Лионель Месси должен был ставить точку после гениального паса де Пауля. Но решил обыграть Эдерсона и запутался в мяче. Интересно, что было бы, если бы Бразилия после этого таки сравняла? .. Впрочем, хороший шанс в контратаке упустил не только Лео. Де Пауль тоже не смог выиграть бой в Эдерсона, который до последнего сохранял интригу в этом матче.

В конце концов, Аргентина выстояла и выиграла свой первый Копа Америка с 1993 года. Тогда в финале зажигал Габриэль Батистута, ему помогали Диего Симеоне, Гойкоэчеа и другие звезды. Потом было много поражений в финалах. Такие выдающиеся фигуры, как Верон, Аймар, Гальярдо, Креспо, Карлос Тевес, Хавьер Маскерано - можно продолжать очень долго - так и не становились лучшими на континенте. В этом списке рисковали оказаться и Месси с Ди Марией и Агуэро, но они все же получили свой трофей.

Копа Америка 2021. Финал

Аргентина - Бразилия 1:0
Гол: Ди Мария 21

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Монтиель, Ромеро (Пеццелья 79), Отаменди, Акунья - Ди Мария (Паласиос 79), Де Пауль, Паредес (Родригес 54), Ло Кельсо (Тальяфико 63) - Месси, Лаутаро Мартинес (Н.Гонсалес 79 )
Тренер: Лионель Скалони

Бразилия: Эдерсон - Данило, Маркиньос, Тьягу Силва, Лоди (Эмерсон 76) - Каземиро, Фред (Фирмино 46) - Ришарлисон, Пакета (Габриэль Барбоза 76), Эвертон (Винисиус 63) - Неймар
Тренер: Тите

Предупреждения: Паредес 33, Ло Кельсо 50, де Пауль 68, Отаменди 81, Монтиель 89 - Фред 3, Лоди 70, Пакета 72, Маркиньос 82

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина Неймар Анхель Ди Мария Копа Америка
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Комментарии (88)
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мы за динамо (киев)
11.07.2021 в 06:37
всьо. дурка відкрилась. треба звільняти місце. піду посплю
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+3
-2
prockop4uck (Киев)
11.07.2021 в 06:26
Ну, поздравляю аналонцев. Теперь можно хвастать, что гном выиграл банановый турнир
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2021 в 06:27
Не понимаю, почему ты здесь поздравляешь фанатов Реала?
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+2
-2
prockop4uck (Киев)
11.07.2021 в 06:31
Я сколько тебя помню, ты вечно что-то не понимаешь Все грозишься написать гл.реду и выяснить
+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2021 в 06:17
Прочитал комментарии персональных хейтеров Месси и понимаю, для них это тяжелый удар. Не удивлюсь, если вчера, накануне матча, они посещали церковь, ставили свечи против Месси и Аргентины. Наивные... Кто-то из них, назвал здесь КА посредственным турниром, и это при том, что около 50% всех участников это игроки европейских клубов, чаще всего ТОПовых, а в финальном матче 90% - это были игроки ведущих европейских клубов, за редким исключением. Кто-то попытался принизить роль Месси в турнире, и это при том, что в 7 матчах он забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Вобщем, как бы не истерили персональные хейтеры Месси и, по совместительству, персональные фанаты кр7, сегодня седьмой Золотой Мяч Месси нарисовался еще более отчетливо, чем был ещё неделю назад, когда ресурс Гол.ком вывел Месси единоличным лидером на ЗМ. Сегодня финал Евро. Особых предпочтений нет. Англия очень некрасиво прошла Данию за счёт несуществующего пенальти, а Италия играет в непривлекательное катеначчо времен Эленио Эрреры. Конечно, Италия сегодня, это не Греция образца 2004 года, но все же... Бегают, как угорелые, без мысли и фантазии. Единственным моим предпочтением на финал есть, чтобы Кейн забил не менее двух, чтобы он обошел в споре бомбардиров встенкупопадалду. И да, конечно же, поздравляю АРГЕНТИНУ с красивой победой в Копа Америка!!! И всех персональных фанатов лучшего футболиста всех времен - ЛЕО МЕССИ - с победой!!!
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+2
-3
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Барселиниус (землянин)
11.07.2021 в 06:19
За Лео!
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+1
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2021 в 06:26
За ЛЕО !!!
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
11.07.2021 в 06:20
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+1
-2
FRED73 (Харьков)
11.07.2021 в 06:21
Не забывай галоперидол принимать.
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+1
-2
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йоперний театр (Наш футбол)
11.07.2021 в 06:16
Поздравляю Аргентину. Оебята будьте чуть-чуть адекватнее пожалуйста; прозвучало, что Месси на чужом горбу взял кубок, но навернре забьіли про 4 гола и 5 голевьіх передач.
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+1
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йоперний театр (Наш футбол)
11.07.2021 в 06:16
Оебята = Ребята.
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
11.07.2021 в 06:26
Да тут кроме ребят и оебята есть... особенно те, которые про чужой горб... так шоо..
0
-2
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 06:11
Думаю,что Манчини тактически бы сожрал эти две латинских сбродных не запивая вином)))
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2021 в 06:19
Думаю, Манчини на первой же секунде своей трапезы поперхнулся бы и подавился собственной слюной.
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+1
-2
balamyt (Boston)
11.07.2021 в 06:09
Я присоединяюсь к мнению что уровень ЕВРО значительно выше Копа Америка..Сейчас уровень этой сб. Бразилии и Аргентины ниже чем не попавшим в Чет.Финал сборных Бельгии ,Швейцарии и Голландии ...Я уж не говорю о Испании и Италии..Еще совсем недавно восторгался игрой сб. Чили ,Коста Рики ,Перу ,и Уругвая...А сейчас разочарован...Даже Звезды не блещут. ..а новых вообше не видно.. Бедный Шахтер и Металлист. ...
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+4
-1
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 06:14
Дворовой турнир!..вроде и игроков хороших много,а бегают как стадо баранов)))
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2021 в 06:21
Мне нравится твоя истерика. Продолжай...
+2
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2021 в 06:21
Присоединяйтесь, ваше право быть в меньшинстве по этому вопросу.
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+1
-3
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Барселиниус (землянин)
11.07.2021 в 05:58
Арги сегодня играли плотно, компактно, живо, чётко. Прессинг, отборы, подборы, борьба... Удивили меня чертяки аргентинские, не скрою. Ведь прочил победу Бразилии.
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+3
-3
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MES QUE UN CLUB
11.07.2021 в 05:59
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+3
-3
Кот2021 (Николаев)
11.07.2021 в 06:12
Тоже был уверен в победе пятикратных - на счастье ошибся с прогнозом. Но к концу турнира явно сил немного что у тех и у других осталось. С победой аргентинцев - эти ребята на трофей как миним на один наиграли! Особенно рад за Лео!
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+2
0
Кот2021 (Николаев)
11.07.2021 в 06:12
Тоже был уверен в победе пятикратных - на счастье ошибся с прогнозом. Но к концу турнира явно сил немного что у тех и у других осталось. С победой аргентинцев - эти ребята на трофей как миним на один наиграли! Особенно рад за Лео!
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+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
11.07.2021 в 05:51
Молодцы Аргентина, рад за них. Действительно было бы просто не справедливо, если бы такие классные игроки как ДиМария, Месси закончили карьеру без трофея со сборной. Молодцы, дотерпели. Поздравляю !!!
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+6
-3
FRED73 (Харьков)
11.07.2021 в 05:45
Выиграли посредственный турнирчик где аж 2 команды нормальные могут междусобойчик устроить . А на ЧМ в опе будут что те что эти . Латиносы очень слабые против Европы (это о сборных)
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+4
-5
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 06:18
Максимум выйдут из группы,ну или сетка будет хорошая как в Украины,и дойдут до 1/4))..всё-таки индивидуально игроки есть сильные,но команд нет,два сбродных стада )))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2021 в 06:23
В свое время такие латиносы, как Уругвай и Чили, и это было не так давно, ставили на колени Португалию.... Продолжай всех смешить..
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+1
-3
FRED73 (Харьков)
11.07.2021 в 06:29
Твоё место скомороха на этом сайте не превзойти , а не давно это 1930 год ... Ты ещё НХЛ с Канадой вспомни.
+2
-2
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hardcorepwnz (Украина)
11.07.2021 в 05:39
У Франс Футбол походу камень упал с плеч, теперь можно ничего не выдумывать. Хотя они порой и в более сложные времена для товарища свободного агента не выдумывали, а теперь сам бог велел. Ну не Стерлингу же давать, в конце концов. И не Де Брюйне с Канте.
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-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:40
Если бы Франция выиграла ЧЕ то Канте бы 100% получил! Да и так шансов много, классный он игрок!!
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0
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hardcorepwnz (Украина)
11.07.2021 в 05:43
Да вряд ли, слишком уж это незаметная фигура на поле для общих масс. Если даже Ван Дейку не дали.С ЧЕ, ну может. Но увы.
0
-2
мы за динамо (киев)
11.07.2021 в 05:42
а він шо сьодні був на полі? ну то несіть бігом золотий мяч. два!
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0
-5
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Барселиниус (землянин)
11.07.2021 в 05:33
Чемпиооо-ны, чемпиооо-ны, о-ле, о-ле, о-леее! Да здравствует Месси! Да здравствует Аргентина! Ура товарищи!
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+5
-3
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:35
Италия бы эту сбродную не заметила
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+3
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
11.07.2021 в 05:36
Через год будем посмотреть.
+4
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:37
ди Мария и де Пауль хороши!!..скажи?
+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
11.07.2021 в 05:38
Да, красавэлы.
+1
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.07.2021 в 05:59
Сбродная Италии не дотягивает до уровня Аргентины. Успокойся!
+3
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:36
Радуемся , они перестали быть серебряными наконец-то))) Тут стихийные бедствия в виде возгорания анального кольца у некоторых персональных фанатов одного очень классного португальского футболиста ))
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MES QUE UN CLUB
11.07.2021 в 05:54
За здоровье всех добрых болельщиков
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-2
Greeven (Greenville)
11.07.2021 в 05:19
Так голубих чи блакитних?
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-2
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usovvictor (Kharkov)
11.07.2021 в 05:18
...просто бейсбол какой то... После матча Неймар как всегда плачет, Месси в обнимку и в засос со всеми,Каземиро в трауре... Ну такой грязной игры от "звезд" просто неожиданность, какая там игра, ... Аргентина все же по четкости зон была лучше, хотя в конце "кони люди". Сочувствую судье, у него еще все впереди. Драка конечно была капитальная - убийственная борьба.... Вратарь у Аргентины конечно выдал серию, не он бы, неизвестно как бы еще фортуна обернулась. Бразилия опять проехала мимо, - футбол есть футбол.... Ди Мария !!!...
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0
-1
мы за динамо (киев)
11.07.2021 в 05:35
швидкості мене навіть трохи вразили. грубість, гра в кость? так це там у них норма. але неймар таки тримає удар. треба віддати йому належне. цей раз у аргентинців, схоже, мотивація зашкалювала. прямо сталінград якийсь. траву б ще прибрати з поля, ну шоб курява ще летіла. було б органічно. подивимось сьогодні європейський футбол. геть свіжі візії.
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:18
Ди Мария феноменальный игрок!!! Рад за него!!
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hardcorepwnz (Украина)
11.07.2021 в 05:10
По совокупности заслуг Месси и Ди Мария, конечно, заслужили выиграть что-то со сборной. Хотя общий уровень латинских сборных сейчас очень слаб, этот матч от силы тянул на 1/4 чемпионата мира. Много нарушений, тянувших на красную карточку. А за этой Бразилией просто печально наблюдать, вся игра заключается в забросе на Неймара, который делает финт на месте, падает и разводит руками. Спасать матч выходят Винисиус и Габигол
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:12
Если габигол выходит спасать игру,тогда с этой сборной все ясно
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hardcorepwnz (Украина)
11.07.2021 в 05:13
Несколько лет назад казалось, что Халк - это не то, чего ожидаешь от сборной Бразилии. Но на фоне Габигола Халк был как Пеле
0
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:16
Он в Интере за 1,5 года аж 1 гол забил,ни при одном тренере не заиграл)))
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Romerik (YNWA)
11.07.2021 в 05:06
Осталось сегодня увидеть слёзы поражения от ныряльщика, и день удался!!
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:09
Та он и в финале "наныряет"
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Spokoyno (Київ)
11.07.2021 в 05:05
Єдине, що не вдалось це забити. Сказалася втома і техніка... Як там казали, погано тренеру у якого є технічні оборонці Так і тут... коли "мало технічний центрфорвард" просто ВЛУПИВ, Мессі став щось видумувати, а нога поїхала...
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0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:20
Даже комментатор не поверил , что такое возможно))
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Spokoyno (Київ)
11.07.2021 в 05:57
Та я сам в шоці Здавалось і м'яча прийняв, і воротаря "поклав", і раптом впав ШО ТО БУЛО Утім чи не єдиний гравець атаки, який відіграв від дзвінка до дзвінка... При 30+ Так Мессі не носився, як той же Неймар... Проте втома дала знати! Ще мені сподобалося, що інші футболісти брали гру на себе! Так Ліонель лідер, проте титули виграють КОМАНДИ і цього разу це сталося.
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:04
ДиМария,де Пауль ,Лаутаро и вратарь выиграли дворовой турнир для Аргентины впервые за 30 лет))))…месси опят на чужих горбах выехал и выиграл не заслуженный трофей,как впрочем и половину ЗМ!!! Завтра смотрим настоящий финал !!! FORZA Italia
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+3
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:09
У тебя пожар в области анального отверстия нужно срочно тушить
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+3
-1
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:10
Можешь потушить своим языком)))..тебе же не в первой))..пхахахаха
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:12
"Дед проснись - ты обосрался"
+3
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:14
Ты Loadera зазываешь?)))..ему превычней тушить?..ничего привыкнет твой язык и к другим задницам)))
0
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:16
Был у тебя шанс блеснуть интеллектом, но нет , оказывается шанса не было по понятным причинам )) идёшь вслед за прокопчуком и Витей
+1
-1
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:19
Пхахахаха,турой ярыло,что-то про интеллект рассказывает)))..иди спать ,чудо в перьях
0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:24
"Турой" ты врядли умеешь ходить, максимум валета подкинуть или тузами отбиться )
+2
-1
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:27
Да тупой ты черт,как и 80% путасранцев
+1
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:29
Ля пердак у человека горит...ты бы поберег нервы , черты уже мерещатся ))
+2
-1
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IM-RM-DK (Miami)
11.07.2021 в 05:31
Лизун,ты меня утомил своей тупостью!
0
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:33
А в чем тупость , обоснуй?
+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
11.07.2021 в 05:15
Ну в финале уж точно на горбах выехал, не знаю че там по ходу остального турнира было. Сегодня Месси только падал и порол моменты
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+3
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MES QUE UN CLUB
11.07.2021 в 05:56
Ну что тебе не так. Играет и побеждает команда и у каждого своя работа на поле.
+2
-3
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Romerik (YNWA)
11.07.2021 в 05:04
Болел за Леонида как за себя!!! От чистого сердца поздравляю этого свободного агента с победой, даже если не он был главным в финале. Лучший игрок турнира заслужил этот трофей!!
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+4
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:04
Он сейчас психонет и карьеру завершит, я не удивлюсь ))
Ответить
+1
0
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Romerik (YNWA)
11.07.2021 в 05:06
Было бы красиво, но хотелось бы увидеть его на ЧМ ещё..
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:07
Если до ЧМ дотянет , то там уже точно завершит , согласен
0
0
мы за динамо (киев)
11.07.2021 в 05:03
88 хвилина. треба такі забивати.
Ответить
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:03
Та и на 91й тоже ))
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:02
Рад за Ди Марию , Отаменди и Месси
Ответить
+1
0
FRED73 (Харьков)
11.07.2021 в 05:01
Шепетовка бухает .
Ответить
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:02
А у тебя траур?
Ответить
+1
0
FRED73 (Харьков)
11.07.2021 в 05:03
Та мне пох. Я за Италию
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:06
Так пох , шо в 5 утра не спишь? И получается зря палец держал в одном месте ))))
+1
0
FRED73 (Харьков)
11.07.2021 в 05:11
Про палец не понял. Видно это твоя фишка. Приезжай на югок поговорим.
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:13
Я в Киеве живу уже два года )) приезжай на позняки )
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FRED73 (Харьков)
11.07.2021 в 05:16
Ну ясно, с дворниками не общаюсь. Мети территорию хорошо , удачи
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:18
Кто тебе в жизни больше насолил я или Месси? И откуда такое неуважение к дворникам?
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kalan-86 (Анкара)
11.07.2021 в 04:59
Акуна матата. Аргентина заслужила этот трофей, однозначно. Эмельяно Мартинес упорно трудился и ждал своего часа, и в итоге сыграл ключевую роль в этой победе. Лаутаро, Отаменди, Анхель ди Мария. Эти ребята должны были выиграть хоть что-то. Диего, там на не небесах, может быть доволен. Справедливости ради, Копа Америка и близко не стоит по сложности с чемпионатом Европы, но хоть что-то.
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
11.07.2021 в 05:01
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hardcorepwnz (Украина)
11.07.2021 в 05:21
Да, эти сборные вылетели бы в четвертьфинале, будь на турнире европейские сборные. Вообще уровень латиносов слишком упал, ещё не так давно по победам на чемпионатах мира у Европы и Латинской Америки был паритет. Но с 2002 года побеждает только Европа
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kalan-86 (Анкара)
11.07.2021 в 05:54
Да, я помню как подумал в 1998, что теперь по 8 титулов у Европы и Америки, но дальше без комментариев. Этот финал, своим уровнем был похож на игру МЛС. Да и если проводить параллели с Европой, допустим Бразилия и Аргентина на уровне условных Бельгии и Англии, но Чили и Колумбия-это максимум Хорвати/Дания. А где же латиноамериканские Франция, Германия, Нидерланды, Португалия, Испания, Италия и ещё куча крепких команд как Дания. Поэтому Копа Америка очень посредственный турнир.
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мы за динамо (киев)
11.07.2021 в 05:58
ну в тебе порівняння. хорвати віце чемпіони світу. доречі франегри їх переграли навареним пеналем.
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kalan-86 (Анкара)
11.07.2021 в 06:03
Я знал, что ты обратишь на это внимание. Ну я так, в общем их уровень сравнил. Ведь на этом ЧЕ они не впечатлили. Да, конечно в общем они сильнее, а теперь получается ещё и титулованнее.
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мы за динамо (киев)
11.07.2021 в 06:11
а хто на цьому чє вразив, ну крім чехів з мадьярами. у німців он теж зміна поколінь, як і у хорватів. та й у бельгійців теж добігає термін придатності. ну хіба італійці сьогодні покажуть.
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