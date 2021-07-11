Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С пятой попытки. Месси впервые выиграл финал в составе сборной Аргентины
Если не считать молодежный уровень
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Аргентины в ночь на воскресенье победила в финале Копа Америка 2021 сборную Бразилии. Единственный гол на счету Анхеля Ди Марии. Таким образом, небесно-голубые впервые взяли трофей, начиная с 1993-го года.
Особым этот матч стал и для главной звезды Аргентины - Лионеля Месси. Он впервые выиграл финал крупного турнира в составе национальной сборной.
Впервые Месси сыграл в решающем матче на Копа Америка 2007. Тогда Бразилия разгромила аргентинцев 3:0.
В 2014-м Аргентина с Лионелем Месси в составе дошла до финала Чемпионата мира, где проиграла Германии в овертайме.
В следующем году Аргентина уступила в финале Копа Америка 2015 сборной Чили. Дело дошло до серии пенальти, Месси реализовал свою попытку, тогда как его партнеры Игуаин и Банега ошиблись.
Через год в финале Столетнего Кубка Америки история повторилась. Опять Чили, снова серия пенальти. На этот раз уже Месси не забил с отметки, тогда его соперники были безупречными.
Наконец финал Копа Америка 2021. Лионель не отличилась результативными действиями в решающей игре, но он стал лучшим игроком турнира по системе гол+пас, ведь забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
До сих пор главным достижением Месси, который шесть раз выигрывал Золотой мяч, была победа в молодежном чемпионате мира в 2005-м и победа на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.
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