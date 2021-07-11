  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки 2021
  3. Ди Мария стал лучшим игроком финала Кубка Америки
В тренде
Кубок Америки 2021
Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ди Мария стал лучшим игроком финала Кубка Америки

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

Герой матча

Ди Мария стал лучшим игроком финала Кубка Америки

Твіттер Копа Америка/Автор невідомий

Новина українською

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария признан лучшим игроком финального поединка Кубка Америки против Бразилии. Именно его гол стал решающим на турнире. Благодаря шедевральному взятию ворот в первом тайме подопечные Скалони завоевали долгожданный трофей.

Ди Мария провел на поле в сегодняшнем поединке 79 минут. Этот гол стал для него дебютным на Копа Америка-2021. Также Анхель отличился в бело-голубой футболке впервые с 2018-го года. Тогда он забил Франции на стадии 1/8 финала Чемпионата Мира.

Всего на его счету 21 гол в 111-ти играх в составе аргентинцев. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 20 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Аргентина Анхель Ди Мария
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...