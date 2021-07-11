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Ди Мария стал лучшим игроком финала Кубка Америки
Герой матча
Твіттер Копа Америка/Автор невідомий
Аргентинский вингер Анхель Ди Мария признан лучшим игроком финального поединка Кубка Америки против Бразилии. Именно его гол стал решающим на турнире. Благодаря шедевральному взятию ворот в первом тайме подопечные Скалони завоевали долгожданный трофей.
#CopaAmérica ????— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
¡¡¡EL GRITO DE TODO UN PAÍS!!! ???????? ????????
???????? Argentina ???? Brasil ????????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/sbX8zaOBY3
Ди Мария провел на поле в сегодняшнем поединке 79 минут. Этот гол стал для него дебютным на Копа Америка-2021. Также Анхель отличился в бело-голубой футболке впервые с 2018-го года. Тогда он забил Франции на стадии 1/8 финала Чемпионата Мира.
Всего на его счету 21 гол в 111-ти играх в составе аргентинцев. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 20 млн евро.
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