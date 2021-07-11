Ди Мария стал лучшим игроком финала Кубка Америки

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария признан лучшим игроком финального поединка Кубка Америки против Бразилии. Именно его гол стал решающим на турнире. Благодаря шедевральному взятию ворот в первом тайме подопечные Скалони завоевали долгожданный трофей.

Ди Мария провел на поле в сегодняшнем поединке 79 минут. Этот гол стал для него дебютным на Копа Америка-2021. Также Анхель отличился в бело-голубой футболке впервые с 2018-го года. Тогда он забил Франции на стадии 1/8 финала Чемпионата Мира.

Всего на его счету 21 гол в 111-ти играх в составе аргентинцев. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 20 млн евро.