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Месси матом описал победу на Копа Америка
Лео не скрывает своих эмоций
Інстаграм Ліонеля Мессі
Сборная Аргентины в финальном поединке Копа Америка
"Какое же прекрасное безумие! Это удивительно, благодаря Богу! Мы чемпионы, е# твою мать! Вперед, б####!" - написал Месси.
Напомним, что для Лео этот трофей стал первым в составе взрослой сборной Аргентины. Теперь в его активе есть все возможные командные титулы, за которые он боролся, кроме звания чемпиона мира.
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