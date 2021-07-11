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Месси матом описал победу на Копа Америка

Кубок Америки 2021
Обновлено
(4 голосов)

Лео не скрывает своих эмоций

Месси матом описал победу на Копа Америка

Інстаграм Ліонеля Мессі

Новина українською

Сборная Аргентины в финальном поединке Копа Америка победила Бразилию и заовевала первый трофей за 28 лет. Кроме того, что Лионель Месси со слезами встретил финальный свисток матча, не менее эмоционально он высказался в соцсети, поделившись фото из раздевалки.

"Какое же прекрасное безумие! Это удивительно, благодаря Богу! Мы чемпионы, е# твою мать! Вперед, б####!" - написал Месси.

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Напомним, что для Лео этот трофей стал первым в составе взрослой сборной Аргентины. Теперь в его активе есть все возможные командные титулы, за которые он боролся, кроме звания чемпиона мира.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина
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Комментарии (7)
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Ol-g (Одесса)
11.07.2021 в 10:48
Это про Конча Заспа.
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0
0
Ol-g (Одесса)
11.07.2021 в 10:44
Это разве мат?
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
11.07.2021 в 10:31
Оказывается, в Аргентина есть свой Седан:)))
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+1
-2
янковский ян (Запорожье)
11.07.2021 в 10:00
Ладно маты он научился писать. Причем правильно. Но слово Бог во всем мире пишется с большой буквы.
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+1
0
Ol-g (Одесса)
11.07.2021 в 10:44
В испанском «слава богу» в большинстве случаев фигурирует с маленькой, в украинском и русском всегда с меленькой.
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0
0
Ol-g (Одесса)
11.07.2021 в 10:47
маленькой
0
0
Не чесний президент (Полтава)
11.07.2021 в 09:50
Нашли, с кем сравнить ... твою мать!
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+2
0


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