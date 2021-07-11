Месси матом описал победу на Копа Америка

Сборная Аргентины в финальном поединке Копа Америка победила Бразилию и заовевала первый трофей за 28 лет. Кроме того, что Лионель Месси со слезами встретил финальный свисток матча, не менее эмоционально он высказался в соцсети, поделившись фото из раздевалки.

"Какое же прекрасное безумие! Это удивительно, благодаря Богу! Мы чемпионы, е# твою мать! Вперед, б####!" - написал Месси.

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Напомним, что для Лео этот трофей стал первым в составе взрослой сборной Аргентины. Теперь в его активе есть все возможные командные титулы, за которые он боролся, кроме звания чемпиона мира.