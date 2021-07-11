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Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка
Акцент на Лео и Нея
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины выиграла первый трофей с 1993 года, когда в последний раз поднимала над головой титул за победу на Копа Америка. Спустя почти три десятка лет "Альбиселесте" наконец-то смогли завоевать ещё раз этот трофей, который к тому же стал первым для Лионеля Месси вместе с национальной сборной (ранее он брал только олимпийское "золото"). Смотрим, как это было.
Так всё начиналось.
Они ещё встретятся этим вечером.
(Пока что) бывшие игроки "Барселоны": Месси и Неймар.
Лионель Месси - и это действительно великое событие для нынешней Копа Америка - не принял участие в голе своей команды. Его автором стал Анхель ди Мария, который открылся под передачу де Паула и через мгновение отправит мяч в ворота Эдерсона.
1:0!
По ходу игры был свой момент и у Месси, однако буквально через полсекунды он поскользнётся перед голкипером и шанс закрыть игру до финального свистка не использует.
Дальше - чистая радость.
И ещё
На другой стороне поля эмоции тоже били взахлёст, но были они с негативным оттенком.
Наставник бразильской сборной Тите также пытался найти слова поддержки для своего подопечного.
Тут бы самому пережить такой удар, ведь Бразилия была абсолютным и безоговорочным фаворитом этой Копы.
Снова Неймар и Лео. Теперь уже после финального свистка.
Месси с первым международным трофеем во взрослом футболе.
И ещё.
И ещё.
К счастью, сейчас технологии позволяют позвонить близким прямо с поля и показать им свою медаль.
Тем временем, в Буэнос-Айресе народ стягивался к Обелиску.
Так выглядит даже эффектней.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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