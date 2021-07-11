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Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка

Кубок Америки 2021
(4 голосов)

Акцент на Лео и Нея

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины выиграла первый трофей с 1993 года, когда в последний раз поднимала над головой титул за победу на Копа Америка. Спустя почти три десятка лет "Альбиселесте" наконец-то смогли завоевать ещё раз этот трофей, который к тому же стал первым для Лионеля Месси вместе с национальной сборной (ранее он брал только олимпийское "золото"). Смотрим, как это было.

Так всё начиналось.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 1

Они ещё встретятся этим вечером.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 2

(Пока что) бывшие игроки "Барселоны": Месси и Неймар.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 3

Лионель Месси - и это действительно великое событие для нынешней Копа Америка - не принял участие в голе своей команды. Его автором стал Анхель ди Мария, который открылся под передачу де Паула и через мгновение отправит мяч в ворота Эдерсона.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 4

1:0!

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 5

По ходу игры был свой момент и у Месси, однако буквально через полсекунды он поскользнётся перед голкипером и шанс закрыть игру до финального свистка не использует.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 6

Дальше - чистая радость.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 7

И ещё

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 8

На другой стороне поля эмоции тоже били взахлёст, но были они с негативным оттенком.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 9

Наставник бразильской сборной Тите также пытался найти слова поддержки для своего подопечного.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 10

Тут бы самому пережить такой удар, ведь Бразилия была абсолютным и безоговорочным фаворитом этой Копы.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 11

Снова Неймар и Лео. Теперь уже после финального свистка.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 12

Месси с первым международным трофеем во взрослом футболе.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 13

И ещё.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 14

И ещё.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 15

К счастью, сейчас технологии позволяют позвонить близким прямо с поля и показать им свою медаль.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 16

Тем временем, в Буэнос-Айресе народ стягивался к Обелиску.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 17

Так выглядит даже эффектней.

Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка - изображение 18

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Бразилия Аргентина
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Комментарии (3)
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Просто док (Харьков)
11.07.2021 в 12:31
Шикарно.
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Red_Cat (Салоники)
11.07.2021 в 11:25
На одном из фото - рядом с Футбольным Богом Месси - бывший игрок харьковского Металлиста А.Гомес.
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Dimka26 (Чернигов)
11.07.2021 в 12:57
а почему не будущий?
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