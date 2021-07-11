Великий триумф Месси и слёзы Неймара. Лучшие фото с финала Копа Америка

Сборная Аргентины выиграла первый трофей с 1993 года, когда в последний раз поднимала над головой титул за победу на Копа Америка. Спустя почти три десятка лет "Альбиселесте" наконец-то смогли завоевать ещё раз этот трофей, который к тому же стал первым для Лионеля Месси вместе с национальной сборной (ранее он брал только олимпийское "золото"). Смотрим, как это было.

Так всё начиналось.

Они ещё встретятся этим вечером.

(Пока что) бывшие игроки "Барселоны": Месси и Неймар.

Лионель Месси - и это действительно великое событие для нынешней Копа Америка - не принял участие в голе своей команды. Его автором стал Анхель ди Мария, который открылся под передачу де Паула и через мгновение отправит мяч в ворота Эдерсона.

1:0!

По ходу игры был свой момент и у Месси, однако буквально через полсекунды он поскользнётся перед голкипером и шанс закрыть игру до финального свистка не использует.

Дальше - чистая радость.

И ещё

На другой стороне поля эмоции тоже били взахлёст, но были они с негативным оттенком.

Наставник бразильской сборной Тите также пытался найти слова поддержки для своего подопечного.

Тут бы самому пережить такой удар, ведь Бразилия была абсолютным и безоговорочным фаворитом этой Копы.

Снова Неймар и Лео. Теперь уже после финального свистка.

Месси с первым международным трофеем во взрослом футболе.

И ещё.

И ещё.

К счастью, сейчас технологии позволяют позвонить близким прямо с поля и показать им свою медаль.

Тем временем, в Буэнос-Айресе народ стягивался к Обелиску.

Так выглядит даже эффектней.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine