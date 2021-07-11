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Ди Мария: Месси сказал, что это реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть

Кубок Америки 2021
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(2 голосов)

Герои турнира

Ди Мария: Месси сказал, что это реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть

PSG

Новина українською

Автор решающего гола в финальном матче Кубка Америки-2021 между Аргентиной и Бразилией Анхель Ди Мария поделился эмоциями:

"Этот день мы никогда не забудем. Месси поздравил меня, я - его. Он сказал, что это реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть. Наконец сегодня это произошло.

Родриго де Пауль дал мне идеальный пас, и получилось как на Олимпиаде против Нигерии.

Мы так сильно мечтали об этом, так боролись, чтобы достичь этой цели. Многие говорили нам не возвращаться домой без победы, но мы продолжали биться головой о стену, и сегодня эта безтрофейна серия прервалась", - сказал Анхель.

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Напомним, что в финальном поединке Олимпиады-2008 Ди Мария тоже забил решающий гол, перебросив голкипера, однако тогда по передаче Лео Месси.

Добавим, что в одном из двух предыдущих финалах Кубка Америки вингер был заменен в первом тайме из-за травмы, а также в решающем матче ЧМ-2018 он не сыграл за повреждения.

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В статье: Бразилия Аргентина Анхель Ди Мария
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Комментарии (3)
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sergio07 (Запоріжжя)
11.07.2021 в 10:47
Радію за Мессі і Ді Марію. Нарешті Аргентина зуміла знайти баланс в фінальному матчі
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+2
0
Ol-g (Одесса)
11.07.2021 в 10:46
сражаться головой о стену. Биться.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
11.07.2021 в 10:40
бразилія в цьому матчі зіграла як зібрна Нігерії
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