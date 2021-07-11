Ди Мария: Месси сказал, что это реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть

Автор решающего гола в финальном матче Кубка Америки-2021 между Аргентиной и Бразилией Анхель Ди Мария поделился эмоциями:

"Этот день мы никогда не забудем. Месси поздравил меня, я - его. Он сказал, что это реванш за те финалы, в которых я не смог сыграть. Наконец сегодня это произошло.

Родриго де Пауль дал мне идеальный пас, и получилось как на Олимпиаде против Нигерии.

Мы так сильно мечтали об этом, так боролись, чтобы достичь этой цели. Многие говорили нам не возвращаться домой без победы, но мы продолжали биться головой о стену, и сегодня эта безтрофейна серия прервалась", - сказал Анхель.