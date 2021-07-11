Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси: Мне нужно было выиграть что-нибудь со сборной
Это наконец случилось
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в финальном матче Копа Америка-2021 против Бразилии:
"Мне нужно было выиграть что-нибудь из сборной, и я благодарен Богу, что это произошло. Произошло в Бразилии против Бразилии.
Я чувствую безумное счастье, это невозможно описать словами. Много раз я расстраивался, но знал, что однажды это произойдет. Лучшего момента не придумать.
Наша команда полностью заслужила этот успех, он поражает. Я очень рад", - сказал Месси.
Для Лео этот трофей стал первым во взрослой сборной Аргентины, однако третьим вообще в бело-голубой футболке. В его активе победа на ЧМ U-20 и золото Олимпиады.
Популярное сейчас
- Италия - Англия. Анонс и прогноз финала Евро-2020 на 11.07.2021
- UFC. Порье победил Макгрегора техническим нокаутом, у ирландца перелом ноги
- Финал Копа Америка. Аргентина - Бразилия 1:0. Камень с души Лионеля Месси
- Голкипер отодвинул Месси на второй план. ВИДЕО, как Аргентина выиграла по пенальти у Колумбии
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
Новости по теме
- 02:21 Прогнозы на футбол Последний шанс Месси? Аргентина - Бразилия. Прогноз на финал Кубка Америки на 11 июля 2021
- 19:55 Зарубежные Неймар и Месси - лучшие игроки Копа Америка по версии КОНМЕБОЛ
- 17:40 Зарубежные Тренер Аргентины: Месси не нужны титулы со сборной, чтобы быть лучшим игроком в истории