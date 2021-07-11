Месси: Мне нужно было выиграть что-нибудь со сборной

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в финальном матче Копа Америка-2021 против Бразилии:

"Мне нужно было выиграть что-нибудь из сборной, и я благодарен Богу, что это произошло. Произошло в Бразилии против Бразилии.

Я чувствую безумное счастье, это невозможно описать словами. Много раз я расстраивался, но знал, что однажды это произойдет. Лучшего момента не придумать.

Наша команда полностью заслужила этот успех, он поражает. Я очень рад", - сказал Месси.