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Месси: Мне нужно было выиграть что-нибудь со сборной

Кубок Америки 2021
Обновлено
(3 голосов)

Это наконец случилось

Месси: Мне нужно было выиграть что-нибудь со сборной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в финальном матче Копа Америка-2021 против Бразилии:

"Мне нужно было выиграть что-нибудь из сборной, и я благодарен Богу, что это произошло. Произошло в Бразилии против Бразилии.

Я чувствую безумное счастье, это невозможно описать словами. Много раз я расстраивался, но знал, что однажды это произойдет. Лучшего момента не придумать.

Наша команда полностью заслужила этот успех, он поражает. Я очень рад", - сказал Месси.

Для Лео этот трофей стал первым во взрослой сборной Аргентины, однако третьим вообще в бело-голубой футболке. В его активе победа на ЧМ U-20 и золото Олимпиады.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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Источник:
Ole

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Комментарии (7)
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Dr. House (Поділля)
11.07.2021 в 12:47
Что-нибудь и выиграл)))
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0
0
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Spokoyno (Київ)
11.07.2021 в 11:41
Так трошки "несправедливо", один з найкращих футболістів початку ХХІ століття нічого не вигравав зі своєї збірною Проте це футбол і титули, як правило, виграють КОМАНДИ! Зірки їх лише підсилюють! Добре, що цього разу збірна не виглядала, як СВІТА Ліонеля Він все одно кращий, утім інші гравці не соромились "тягнути ковдру на себе" поки суперник уважно слідкував за "головною зіркою" і це допомогло ЗА нарешті щось ВИГРАТИ!
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0
-4
Primeval (Одесса)
11.07.2021 в 11:30
Вы грамматику учили вообще? Из сборной это если, уйти, а в плане победы то со сборной
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0
0
Hanter44 (Baburka)
11.07.2021 в 11:28
Вообще то,правильней писать не "из сборной" ,а " со сборной" Но это уже ни кого не удивляет.
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+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
11.07.2021 в 11:22
Теперь нужно ЧМ взять. И будет полный комплект.
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+3
-1
Ol-g (Одесса)
11.07.2021 в 11:40
А Миколенко?
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0
0
prockop4uck (Киев)
11.07.2021 в 12:32
Боюсь что на ЧМ он сможет взять только в рот, там же не будет дворовых команд.
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+1
0


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