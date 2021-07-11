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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФОТО, как Неймар поздравил Месси с победой в Кубке Америки

Кубок Америки 2021
(2 голосов)

Старые друзья обнимались

ФОТО, как Неймар поздравил Месси с победой в Кубке Америки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Финальный матч Копа Америка-2021 был особенным не только заядлым классическим противостоянием Аргентины и Бразилии, но и встречей двух друзей - Лионеля Месси и Неймара.

В итоге победу праздновали "бело-голубые", однако бразильский нападающий "ПСЖ" не оставил поле просто так. Несмотря на свое отчаяние, он подошел к своему товарищу Лео, с которым вместе провели четыре сезона в "Барселоне". Ней поздравил Месси с победой, а тот, в свою очередь, поддержал бразильца после поражения.

Оба футболиста не запомнились результативными действиями в течение 90 минут сегодняшнего поединка. Однако Неймар принял участие во многих созданных атаках, в то время как Лео имел свой момент лишь под занавес матча.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина Неймар
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Комментарии (3)
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Joyce (Donetsk)
11.07.2021 в 14:04
Месси теперь с чистой совестью может наслаждаться игрой. Ну а на мнение неудачников ему наплевать :)
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Цап-царап (Харків)
11.07.2021 в 13:55
Жаль их двоих, уже скоро....
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Red_Cat (Салоники)
11.07.2021 в 14:21
почему?
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