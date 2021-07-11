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ФОТО, как Неймар поздравил Месси с победой в Кубке Америки
Старые друзья обнимались
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Финальный матч Копа Америка-2021 был особенным не только заядлым классическим противостоянием Аргентины и Бразилии, но и встречей двух друзей - Лионеля Месси и Неймара.
В итоге победу праздновали "бело-голубые", однако бразильский нападающий "ПСЖ" не оставил поле просто так. Несмотря на свое отчаяние, он подошел к своему товарищу Лео, с которым вместе провели четыре сезона в "Барселоне". Ней поздравил Месси с победой, а тот, в свою очередь, поддержал бразильца после поражения.
RESPETO ????— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
Ney ???? Leo #VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/9d5Ql6KBdV
Оба футболиста не запомнились результативными действиями в течение 90 минут сегодняшнего поединка. Однако Неймар принял участие во многих созданных атаках, в то время как Лео имел свой момент лишь под занавес матча.
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