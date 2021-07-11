ФОТО, как Неймар поздравил Месси с победой в Кубке Америки

Финальный матч Копа Америка-2021 был особенным не только заядлым классическим противостоянием Аргентины и Бразилии, но и встречей двух друзей - Лионеля Месси и Неймара.

В итоге победу праздновали "бело-голубые", однако бразильский нападающий "ПСЖ" не оставил поле просто так. Несмотря на свое отчаяние, он подошел к своему товарищу Лео, с которым вместе провели четыре сезона в "Барселоне". Ней поздравил Месси с победой, а тот, в свою очередь, поддержал бразильца после поражения.

Оба футболиста не запомнились результативными действиями в течение 90 минут сегодняшнего поединка. Однако Неймар принял участие во многих созданных атаках, в то время как Лео имел свой момент лишь под занавес матча.