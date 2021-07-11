Роналдо - о Месси: Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектен

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о Лионеле Месси после победы сборной Аргентины на Кубке Америки-2021:

"Давайте не будем об этом. Если дойти до Лиги чемпионов, то можно сказать, что я никогда ее не выигрывал.

Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектен. Что он делает, что он сделал... Он влюбил в себя весь мир", – сказал Роналдо.