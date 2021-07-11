Кубок Америки 2021
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Роналдо - о Месси: Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектен
Форвард оценил талант аргентинца
Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о Лионеле Месси после победы сборной Аргентины на Кубке Америки-2021:
"Давайте не будем об этом. Если дойти до Лиги чемпионов, то можно сказать, что я никогда ее не выигрывал.
Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектен. Что он делает, что он сделал... Он влюбил в себя весь мир", – сказал Роналдо.
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Источник:Marca
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
11.07.2021 в 13:53
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