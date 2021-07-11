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Роналдо - о Месси: Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектен

Кубок Америки 2021
(2 голосов)

Форвард оценил талант аргентинца

Роналдо - о Месси: Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектен

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Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о Лионеле Месси после победы сборной Аргентины на Кубке Америки-2021:

"Давайте не будем об этом. Если дойти до Лиги чемпионов, то можно сказать, что я никогда ее не выигрывал.

Не принижайте заслуги коротышки, он очень эффектен. Что он делает, что он сделал... Он влюбил в себя весь мир", – сказал Роналдо.

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В статье: Лионель Месси Роналдо кубок америки
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
11.07.2021 в 13:53
Роналдо, не обобщай.
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