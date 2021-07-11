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Тренер Аргентины - о Месси: Я всегда буду благодарен ему

Кубок Америки 2021
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Коуч рад иметь такого игрока

Тренер Аргентины - о Месси: Я всегда буду благодарен ему

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал выступление на турнире Лионеля Месси:

"Мы говорим о лучшем игроке всех времен. Трофей с Аргентиной – уникальное ощущение для него, спортсмены понимают, что это значит.

Мы с ним близки, как и со многими игроками сборной. Мы пожали руки, обнялись. Я всегда буду благодарен ему. Мы получили награду за упорный труд.

У Месси было много разочарований, но он не выбрасывал полотенце и добился своего", – сказал Скалони.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Копа Америка Лионель Скалони
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Источник:
globo.com

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