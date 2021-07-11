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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тите о финале Копа Америка: Организация оставляла желать лучшего. Это был антифубол

Кубок Америки 2021
(2 голосов)

Жалобы на поле

Тите о финале Копа Америка: Организация оставляла желать лучшего. Это был антифубол

Dhaka Tribune

Новина українською

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поражение своих подопечных в финальном матче Копа Америка-2021 от Аргентины:

"Организация оставляла желать лучшего. Поле было плохим. Игроки подвергались чрезмерному риску. Подобного не должно происходить на таком большом турнире. Я говорю конкретно об ответственном человеке, Алехандро Домингесе, президенте КОНМЕБОЛ.

Игра то прерывалась, то начиналась. Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы возобновить матч. Рефери не поддерживал игру. Стратегия заключалась в том, чтобы прерывать игру", - сказал Тите.

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В статье: Бразилия Аргентина Тите
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Источник:
Reuters

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Комментарии (5)
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alex 66 (Кременчук)
11.07.2021 в 16:27
І там є свій Павелко)))
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TerenceV (Київ)
11.07.2021 в 15:54
"Ми хотіли грати", "Гравці піддавалися ризику". Це він, напевно, має на увазі фол Габріеля Жезуса в матчі з Чилі.
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+1
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Барселиниус (землянин)
11.07.2021 в 15:08
Поле плохое.. яйца мешали.. мяч овальный.. судья гондурас.. Ну всё, как всегда..
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+2
-2
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Spokoyno (Київ)
11.07.2021 в 15:17
Він що дурень заявити: "Я не зміг налагодити чемпіонську гру! Та повертаю половину свого гонорару за рік/місяць..." Цікаво Тіте хоч порівнював скільки "валялися на полі" суперники і той же Неймар?
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
11.07.2021 в 15:25
ну в даному випадку він правий. в цьому році рівень суттєво впав, як рівня гри команд, так і організації. з ЧЄ і близько не стоїть. не зря його банановим прозвали
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