Тите о финале Копа Америка: Организация оставляла желать лучшего. Это был антифубол

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поражение своих подопечных в финальном матче Копа Америка-2021 от Аргентины:

"Организация оставляла желать лучшего. Поле было плохим. Игроки подвергались чрезмерному риску. Подобного не должно происходить на таком большом турнире. Я говорю конкретно об ответственном человеке, Алехандро Домингесе, президенте КОНМЕБОЛ.

Игра то прерывалась, то начиналась. Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы возобновить матч. Рефери не поддерживал игру. Стратегия заключалась в том, чтобы прерывать игру", - сказал Тите.