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Де Пауль: Месси - лучший футболист всех времен

Кубок Америки 2021
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Партнер по сборной высоко оценил талант Лео

Де Пауль: Месси - лучший футболист всех времен

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник сборной Аргентины и "Удинезе" Родриго де Пауль поделился мыслями после победы над Бразилией в финале Кубка Америки 2021.

"Месси – лучший игрок всех времен. Победа на "Маракане" против Бразилии превосходит все ожидания. Я очень счастлив.

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В это время неопределенности для страны я чувствую, что люди вновь обнимают друг друга", – рассказал хавбек.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина Родриго де Пауль
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Источник:
Mundo Deportivo

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