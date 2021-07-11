Де Пауль: Месси - лучший футболист всех времен

Полузащитник сборной Аргентины и "Удинезе" Родриго де Пауль поделился мыслями после победы над Бразилией в финале Кубка Америки 2021.

"Месси – лучший игрок всех времен. Победа на "Маракане" против Бразилии превосходит все ожидания. Я очень счастлив.