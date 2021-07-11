Кубок Америки 2021
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Де Пауль: Месси - лучший футболист всех времен
Партнер по сборной высоко оценил талант Лео
Faisal HQ / Автор неизвестен
Полузащитник сборной Аргентины и "Удинезе" Родриго де Пауль поделился мыслями после победы над Бразилией в финале Кубка Америки 2021.
"Месси – лучший игрок всех времен. Победа на "Маракане" против Бразилии превосходит все ожидания. Я очень счастлив.
В это время неопределенности для страны я чувствую, что люди вновь обнимают друг друга", – рассказал хавбек.
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Источник:Mundo Deportivo
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