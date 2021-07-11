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Неймар к Месси: Наслаждайся трофеем! Футбол ждал этого момента

Кубок Америки 2021
(3 голосов)

Ней поздравил бывшего одноклубника с первым трофеем в футболке сборной

Неймар к Месси: Наслаждайся трофеем! Футбол ждал этого момента

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Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар поздравил капитана сборной Аргентины и бывшего партнера по каталонской "Барселоне" Лионеля Месси с победой на Кубке Америки 2021.

"Мне больно проигрывать. Я все еще не научился мириться с этим. После поражения я пошел обнять величайшего игрока в истории, что я видел, – моего друга и брата Месси.

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Мне было грустно, и я сказал ему: "##### (блин), ты меня обыграл". Жаль, что я проиграл, но этот парень потрясающий! Очень уважаю его за то, что он сделал для футбола и особенно – для меня.

Ненавижу проигрывать! Но – наслаждайся трофеем! Футбол ждал этого момента. Поздравляю, брат", – написал бразилец в своем инстаграме.

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В статье: Лионель Месси Бразилия Аргентина Неймар
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.07.2021 в 20:55
Джентльменский поступок. Браво, Неймар! Желаю тебе чтобы когда-то и Месси тебя так поздравил.
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Papajah (Харьков)
11.07.2021 в 20:46
Приятно видеть в спорте взаимоуважение и дружбу
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0


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