Лионель Месси посвятил победу Диего Марадоне и аргентинцам, которые пережили COVID-19

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу в финале Кубка Америки с Бразилией (1:0) всем аргентинцам.

Это был невероятный турнир. Мы многое можем улучшить в своей игре, но правда в том, что все игроки выложились на полную.

Я горжусь тем, что мне посчастливилось стать капитаном этой команды. Хочу посвятить успех семье, которая давала мне силу двигаться вперед, моим друзьям, которых я люблю, и всем людям, которые верят у нас.

Прежде всего 45 миллионам аргентинцев, которые пережили тяжелые времена с этим вирусом. Эта победа для всех, и, конечно же, для Диего Марадоны, который поддерживал нас, где бы ни находился, - заявил Месси в Инстаграме.