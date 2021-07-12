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Лионель Месси посвятил победу Диего Марадоне и аргентинцам, которые пережили COVID-19
Расчувствовался
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу в финале Кубка Америки с Бразилией (1:0) всем аргентинцам.
Это был невероятный турнир. Мы многое можем улучшить в своей игре, но правда в том, что все игроки выложились на полную.
Я горжусь тем, что мне посчастливилось стать капитаном этой команды. Хочу посвятить успех семье, которая давала мне силу двигаться вперед, моим друзьям, которых я люблю, и всем людям, которые верят у нас.
Прежде всего 45 миллионам аргентинцев, которые пережили тяжелые времена с этим вирусом. Эта победа для всех, и, конечно же, для Диего Марадоны, который поддерживал нас, где бы ни находился, - заявил Месси в Инстаграме.
Турнир должен был состояться в Аргентине и Колумбии, однако был перенесен в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.
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